Neue Promi-Fehde? Von Barbra Streisand beleidigt? Melissa McCarthy bricht ihr Schweigen

Melissa McCarthy (l.) und Barbra Streisand haben offenbar kein Problem miteinander. (hub/spot)

SpotOn News | 01.05.2024, 13:01 Uhr

Nachdem Barbra Streisand den Gewichtsverlust von Melissa McCarthy kommentiert hatte, war die Aufregung groß. Jetzt hat McCarthy selbst reagiert.

Schauspielerin Melissa McCarthy (53) hat offenbar kein Problem mit ihrer berühmten Kollegin Barbra Streisand (82). Die 82-Jährige hatte zuvor einen Kommentar über McCarthy auf Instagram abgegeben, den viele für unsensibel hielten. Bei der Premiere ihres neuen Films "Unfrosted" in Hollywood zeigte sich die 53-Jährige auf dem roten Teppich davon aber unbeeindruckt.

Video News

Barbra Streisand fragt nach Abnehm-Medikament

Anfang der Woche hatte Barbra Streisand ein Instagram-Foto von Melissa McCarthy, auf dem sich diese sichtlich erschlankt zeigte, mit den – inzwischen gelöschten – Worten kommentiert: "Hast du Ozempic genommen?" Ozempic ist ein Medikament, das zur Gewichtsreduktion eingesetzt wird. Die Sängerin entschuldigte sich kurz darauf und die Angesprochene hatte bereits in einem Instagram-Clip darüber gescherzt: "Barbra Streisand weiß, dass es mich gibt!", so McCarthy. Sie hat in dem Beitrag ein Magazin in der Hand mit Streisand auf dem Cover und fügt hinzu, Barbra hätte sie kontaktiert "und sagte, dass ich gut aussehe. Ich habe gewonnen."

"Ich wollte ihr nur ein Kompliment machen"

Barbra Streisand entschuldigte sich zudem in einer Instagram-Story und erklärte: "OMG – ich bin auf Instagram gegangen, um die Fotos zu sehen, die wir von den wunderschönen Blumen gepostet hatten, die ich zu meinem Geburtstag bekommen hatte! Darunter war ein Foto von meiner Freundin Melissa McCarthy, mit der ich auf meinem Encore-Album gesungen habe. Sie sah fantastisch aus! Ich wollte ihr nur ein Kompliment machen. Ich habe vergessen, dass die Welt mitliest!"

Auf die Frage, ob Barbra Streisands Kommentar "unangebracht" gewesen sei, winkte Melissa McCarthy nun laut "Daily Mail" ab und antwortete: "Ich finde, Barbra ist ein Schatz und ich liebe sie."

In dem neuen Netflix-Film "Unfrosted" von Jerry Seinfeld (70) ist Melissa McCarthy neben Jim Gaffigan (57), Hugh Grant (63) und Amy Schumer (42) zu sehen.