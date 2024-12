"Blamieren oder Kassieren" und mehr Von diesen TV-Formaten mussten sich die Zuschauer 2024 verabschieden

2024 war ein bewegtes TV-Jahr für Elton: In der ProSieben-Sendung "Schlag den Star" wurde er durch Matthias Opdenhövel ersetzt, RTL stellte seine Show "Blamieren oder Kassieren" ein. Dafür bekam er neue Formate. (ae/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 16:00 Uhr

2024 gab es viel Bewegung in der deutschen TV-Landschaft. Einige neue Formate wurden schnell wieder eingestellt. Aber auch von altbekannten Sendungen mussten sich die Zuschauer in diesem Jahr verabschieden.

Schon zu alten Stefan-Raab-"TV total"-Zeiten hatte Elton (53) das Quiz "Blamieren oder Kassieren" präsentiert. Im April 2024 hieß es dann Abschied nehmen von dem altbekannten Format: Die Auskopplung war ein letztes Mal im TV zu sehen. Es war nicht das einzige Bildschirm-Ende des Jahres.

"Blamieren oder Kassieren"

Erst im Herbst 2023 war Elton mit seiner Sendung "Blamieren oder Kassieren" von ProSieben zu RTL gewechselt. Dort konnte das Format aber offensichtlich nicht die Quoten-Hoffnungen erfüllen. "'Blamieren oder Kassieren' hatte einen starken Staffelstart, konnte die Marktanteile aber nicht durchgängig halten", hieß es vom Sender. Deshalb lief am 18. April 2024 die letzte Ausgab zur Primetime.

Stattdessen wolle man sich "nun auf andere tolle Projekte" mit dem Moderator konzentrieren. Elton präsentierte dann 2024 für RTL etwa noch "Drei gegen Einen", "Schlag den Besten", "Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen", den Raab-Boxkampf und seine neue Show "Eltons 12".

"Musik für Sie"

Schlagerfans müssen künftig auf die Show "Musik für Sie" verzichten, die das MDR Fernsehen seit Juli 1995 gesendet hatte. Zunächst führte Carmen Nebel (68) durch die Sendung, seit 2004 moderierte Uta Bresan (59). Ausgerechnet ihr 20-jähriges Jubiläum im Januar 2024 war ihr Abschied – was sie aber erst später erfuhr.

Auf ihrer Instagram-Seite teilte sie Mitte November mit: "Nach meiner Jubiläumssendung 'Musik für Sie' im Januar wurde ich immer wieder gefragt, wann es eine neue Folge geben wird. Ich wusste es leider selber nicht. Vor einigen Tagen habe ich es nun erfahren. Der MDR hat entschieden, keine neuen Folgen mehr zu produzieren. 'Musik für Sie' wird eingestellt."

"Schwiegertochter gesucht"

Die Kult-Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" feierte im März ein Comeback bei RTL – mit Moderatorin Angela Finger-Erben (44) als Nachfolgerin von Vera Int-Veen (57).

Doch beim Publikum fanden die ersten Folgen der 15. Staffel nur mäßigen Anklang, sodass der Sender die restlichen Episoden aus dem TV-Programm nahm und nur noch im Stream zeigte.

"Grünwald Freitagscomedy"

Günter Grünwald (67) verabschiedete im Oktober nach 21 Jahren mit seiner "Grünwald Freitagscomedy" (BR Fernsehen). Seit 2003 hatte er die Late-Night-Show mit einer Mischung aus Comedy, Kabarett und Satire präsentiert. Nach mehr als 200 Folgen ging der gebürtige Ingolstädter dann in TV-Rente.

Kurze Zeit später verkündete er, dass er sich zum Ende des Jahres auch von seiner Bühnenkarriere verabschieden und keine Auftritte mehr absolvieren wird.

"Blutige Anfänger"

Die ZDF-Vorabendserie "Blutige Anfänger" startete am 25. September in die sechste und finale Staffel. In zwölf Folgen wurden noch einmal die Rookies an der Polizei-Fachhochschule Halle begleitet. Damit müssen sich die Zuschauer von der Serie, die 2020 erstmals lief, verabschieden.

Der Sender plane für den Sendeplatz am Mittwoch um 19:25 Uhr eine "strategische Neuausrichtung" und wolle künftig auf das Genre Factual setzen. Auch für zwei weitere ZDF-Serien war 2024 Schluss: "SOKO Hamburg" und "Letzte Spur Berlin". Deren Ende hatte man bereits 2023 bekannt gegeben.

"Die Superduper Show"

Neu im Programm – und sofort wieder eingestellt. Dieses Schicksal ereilte im Herbst die "Die Superduper Show" mit Moderatorin Katrin Bauerfeind (42). Nach der Auftaktfolge am 17. September nahm ProSieben die Sendung, in der Prominente um Show-Ideen buhlten, wegen geringer Quote umgehend aus dem Programm.

Womöglich gibt es aber bald doch noch einen Versuch: Man werde die Show 2025 auf einem familienfreundlicheren Familienplatz zeigen, hieß es.

"Amado, Belli, Biedermann"

Auch das groß angekündigte Nachmittags-Talkformat im Ersten mit Marijke Amado (70), Aminata Belli (32) und Jeanette Biedermann (44) hatte im September nur einen kurzen Auftritt.

Nach nur drei Ausgaben warf der Sender die Sendung, die hinter den Quoten-Erwartungen zurückblieb, aus dem Programm. Im Oktober wurden die restlichen Folgen ab 11:05 Uhr im WDR gezeigt.