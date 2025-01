Micro Shorts, Bubble Skirts und mehr Von wegen aussortieren: Diese Modetrends bleiben auch 2025

Micro Shorts und Bubble Skirts liegen auch 2025 im Trend. (paf/spot)

SpotOn News | 01.01.2025, 17:00 Uhr

Kaum sind Modetrends im Alltag angelangt, verschwinden sie häufig schnell wieder. Das trifft jedoch nicht immer zu. Diese Pieces sind 2025 genauso angesagt wie 2024.

In der schnelllebigen Fashion-Welt reihte sich 2024 Trend an Trend. Mal waren Anzugwesten angesagt, mal standen Caprihosen und Plisseeröcke im Vordergrund. Neben vorübergehenden Hypes gibt es jedoch einige Kleidungsstücke, die auch in diesem Jahr noch aktuell sind. Diese Teile bleiben 2025 modisch.

Micro Shorts

Knappe Höschen hatten schon das Modejahr 2024 eingeläutet. Der Trend der Micro Shorts bleibt jedoch auch 2025 erhalten. Auf den Fashion Weeks im Herbst präsentierten sie zahlreiche Labels als Teil ihrer Frühlings- und Sommer-Kollektionen. Modehäuser wie Fendi und Prada verlängerten auf den Laufstegen die Fashion-Saison der enganliegenden Shorts.

Transparente Teile

Naked Dresses waren von den roten Teppichen dieser Welt im letzten Jahr nicht wegzudenken. Ob im spitzenbesetzten oder gänzlich durchsichtigen Kleid: Stars zeigten in den unterschiedlichsten Varianten einiges an Haut, darunter Bella Hadid und Kendall Jenner. 2025 führt sich der Trend fort, der Fokus richtet sich allerdings nicht nur auf Kleider. Auch bei Hemden und Hosen wird es transparent, wie einige Modemarken zeigten.

Romantische Materialien

Ein Modetrend schwamm im vergangenen Herbst gegen den Strom: Weiße Spitze. Leichte Spitzenblusen, -kleider und -tops brachten einen Hauch Romantik mit sich. Der Frühling und Sommer 2025 greift diese gleich in mehrerer Hinsicht auf. Leichte Materialien wie Chiffon und zarte Farben wie Puderrosa kommen in der anstehenden Saison zusammen und wecken alleine oder in Kombination mit Blumenmustern Frühlingsgefühle. Auch Spitzenmode und damit das Boho Chic ist weiterhin angesagt.

Voluminöse Silhouetten

Modebegeisterte zogen im Spätsommer 2024 mit Bubble Skirts alle Blicke auf sich. Die voluminösen Röcke, die ursprünglich als Ballonröcke bekannt wurden, feierten nach rund 20 Jahren ihr Comeback. 2025 geht der Trend der bauschigen Mode in die nächste Runde, ist jedoch nicht nur auf den Rock beschränkt. Die wolkenförmige Silhouette weitet sich im kommenden Jahr auf Jacken, Tops und Kleider aus.