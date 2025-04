Musik Ozzy Osbourne: Auftritt auf einem Thron beim Black Sabbath-Abschiedskonzert Ozzy Osbourne könnte beim Abschiedskonzert von Black Sabbath von einem Thron aus auftreten. Der ‚Paranoid‘-Künstler, der mit Nacken- und Wirbelsäulenproblemen sowie Parkinson zu kämpfen hat und wegen seiner eingeschränkten Mobilität manchmal einen Rollstuhl benutzt, könnte bei seiner ‚Back To The Beginning‘-Show in Villa Park in Birmingham in England, am 5. Juli sogar von seinem spektakulären […]