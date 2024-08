Folgt jetzt bald die Hochzeit? Vor 18 Jahren: Dieter Bohlen erinnert an Kennenlerntag mit Carina

Carina Walz und Dieter Bohlen lernten sich 2006 in einem Club auf Mallorca kennen. Das Paar hat zwei Kinder. (ae/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 11:09 Uhr

Der 5. August markiert für Dieter Bohlen einen ganz besonderen Tag: An diesem Datum im Jahr 2006 lernte er Carina Walz kennen. Zu diesem Anlass meldete sich der "Deutschland sucht den Superstar"-Juror auf seinem Instagram-Account zu Wort.

Früher war Dieter Bohlen (70) für seine wechselnden und oftmals turbulenten Liebschaften bekannt. Doch seit 2006 gibt es nur eine Frau an seiner Seite: Carina Walz (39). Nun hat der Musiker und TV-Juror an das Kennenlernen erinnert.

14 rote Herzen zum Jubiläum

Auf seiner Instagramseite veröffentlichte er am Montagmorgen (5. August) ein Pärchenfoto und schrieb dazu: "Heute vor 18 Jahren haben wir uns kennengelernt." Er fügte noch einige rote Herzen an – allerdings keine 18, sondern nur 14. Auch Bohlens einstige "DSDS"-Entdeckung und inzwischen guter Kumpel Pietro Lombardi (32) freut sich mit dem Paar: Er schickte drei rote Herzen.

Ob das 18. Jubiläum des Kennenlerntags ein Anlass ist, um endlich den nächsten Schritt zu wagen? Im Februar hatte der Pop-Titan im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung verraten, dass er mit seiner Lebensgefährtin vor den Traualtar treten möchte. "Carina und ich werden heiraten", sagte er. Das Datum stünde "seit dem ersten Tag unserer Beziehung" fest. Er habe ihr damals ein bestimmtes Jahr genannt und "wenn wir dann noch zusammen sind, vertraue ich dir und heirate dich". Wann genau es so weit sein wird, verriet er allerdings nicht. Aber das vermeintliche Datum würde bereits näher rücken.

Bald hat Carina Walz ihren 40. Geburtstag

Kennengelernt hatten sich die beiden in einem Club auf Mallorca. Damals war er 51 Jahre alt, sie erst 21. Trotz der 30 Jahre Altersunterschied wurden sie ein eingeschworenes Team. 2011 kam Tochter Amelie zur Welt, 2013 Sohn Maximilian. Für Bohlen wäre es bereits die dritte Ehe. Gefeiert werden kann in diesem Jahr aber so oder so noch einmal kräftig: Nachdem die Modern-Talking-Ikone am 7. Februar den 70. Geburtstag gefeiert hat, steht noch im August der 40. von Carina Walz an.