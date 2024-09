Als Schönheits-Doc Dr. Lamborghini Vor dem Boxkampf: Stefan Raab postet Video mit Michael „Bully“ Herbig

Stefan Raab ist absoluter Medienprofi - und weiß, wie er mit kurzen Videos immer wieder Aufmerksamkeit für sein bevorstehendes TV-Comeback erregt. (ae/spot)

SpotOn News | 09.09.2024, 11:18 Uhr

Der Countdown für den Boxkampf von Stefan Raab und Regina Halmich läuft - und der Moderator befeuert die Spekulationen um seinen Fitnesszustand mit einem weiteren Video. Darin wird aufgelöst, wer der ominöse Doktor ist, der im vorigen Clip angekündigt wurde.

Stefan Raab (57) macht mit einem weiteren humorvollen Video-Clip Werbung für seinen dritten Boxkampf gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47), der am Samstag, den 14. September, steigen wird und gleichzeitig sein TV-Comeback markiert. Für den monatelangen Countdown zum großen Spektakel, das von RTL übertragen wird, hat der Kultmoderator schon einige bekannte Personen eingesetzt. Nach Elton (53), dem "Anzeigenhauptmeister" Niclas M. und Fitnessqueen Pamela Reif (28) wird die Geschichte nun mit Comedystar Michael "Bully" Herbig (56) fortgesetzt.

Michael "Bully" Herbig mit künstlicher Kauleiste

"Noch 5 Tage…" heißt es zu dem Video, das Raab am Montagvormittag (9. September) auf seiner Instagramseite veröffentlichte. Es schließt an einen Clip vor drei Tagen an, in dem Raab im Fatsuit von Pamela Reif trainiert wurde. "Zaubern kann ich leider auch nicht. Auf die Schnelle hilft uns glaube ich nur noch der Doktor…", sagte die Fitnessexpertin darin zu Raab. Als dieser entgeistert nachfragte, wen sie damit meine, bestätigte Reif nur mit Nachdruck: "DER Doktor!" Danach rätselten Fans, ob Dschungelcamp-Star Dr. Bob (74) oder auch Box-Legende Vitali Klitschko (53) gemeint sein könnten.

Nun gab es die Auflösung, mit der keiner gerechnet hatte. In dem neuen Clip stampft Raab hinter Reif her, die die Schönheitsklinik von "Dr. Lamborghini" ansteuert. "Warte, ich kann nicht mehr laufen", jammert Raab, der immer noch einen Fatsuit trägt und damit die Spekulationen um seinen Fitnesszustand weiter anheizt. "Komm jetzt", ermahnt ihn Reif, die ihn schließlich im Rollstuhl zum Arzt fährt. Der entpuppt sich als Michael "Bully" Herbig mit künstlichen weißen Zähnen. Herbig fragt mit Blick auf den Mann im Rollstuhl: "Was ist das denn?" – und Reif entgegnet: "Das ist Stefan Raab." Darauf entfährt es Herbig alias Dr. Lamborghini: "Ach du scheiße…", womit das Video endet.

Anfang April hatte der einstige "TV total"-Gastgeber sein Comeback verkündet – und sich seitdem mit einigen mehr oder minder rätselhaften Clips gemeldet. Im ersten Teaser zum Boxkampf mit Halmich verhüllte Raab noch seine Augen hinter einer großen Sonnenbrille. Nach seinem Rückzug im Dezember 2015 hatte sich das einstige ProSieben-Aushängeschild konsequent nicht wieder vor einer TV-Kamera gezeigt und 2018 lediglich drei Live-Shows in der Kölner Lanxess Arena gegeben.

Das ist Samstagabend geplant

RTL kündigt für den 14. September ein "Boxkampf-Spektakel der Superlative" an. "Der Clark Final Fight" soll ab 20:15 Uhr live im TV sowie auf RTL+ übertragen werden. "Nationale Topstars zum Einzug, atemberaubende Show-Einlagen, viel Glamour und Prominenz am Boxring inklusive", verkündete der Kölner Privatsender in seiner Pressemitteilung. Moderiert wird das Ereignis im ausverkauften Düsseldorfer PSD Bank Dome von dem einstigen Raab-Praktikanten Elton, Kommentator ist Frank "Buschi" Buschmann (59), Laura Wontorra (35) berichtet am Boxring. Im Anschluss an den Boxkampf ist ein "Exclusiv Spezial: Der Talk danach" geplant, in dem Frauke Ludowig (60) live aus der Halle berichten wird.