Hoher Besuch in Florida Vor der Amtseinführung: Melania Trump trifft sich mit Königin Rania

Königin Rania (l.) hat sich mit Melania Trump ausgetauscht. (hub/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 13:57 Uhr

Vor dem großen Auftritt in Washington hat Melania Trump in Florida hohen Besuch bekommen: Die zukünftige First Lady empfing Rania von Jordanien.

Königin Rania von Jordanien (54) hat die zukünftige First Lady Melania Trump (54) in Palm Beach besucht. Bei dem Treffen in Florida, das am Donnerstag von Donald Trumps (78) Ehefrau ausgerichtet wurde, ging es Medienberichten zufolge um Themen, die den beiden Frauen am Herzen liegen: das Wohlergehen von Kindern und die Bedeutung eines besseren Zugangs zu guter Bildung.

Treffen kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump

Nach dem Besuch schrieb Königin Rania in den sozialen Medien: "Es war ein Vergnügen, sich gestern in Florida mit der neuen First Lady der USA, Melania Trump, zu treffen." In einem Bild von dem Gespräch der beiden Frauen trägt Rania ein dunkles Kleid, während Melania Trump in einem ärmellosen weißen Outfit glänzte.

Das Treffen in Florida fand wenige Tage vor der offiziellen Ernennung von Donald Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika statt. Der Nachfolger von Joe Biden (82) wird am Montag (20. Januar) in Washington, D.C., vereidigt.

Dritter Besuch von Rania bei den Trumps

Für Rania von Jordanien und Melania Trump war es bereits ihr drittes offizielles Aufeinandertreffen. Die Königin besuchte zusammen mit ihrem Ehemann, König Abdullah (62), 2018 das Weiße Haus – während der ersten Amtszeit von Donald Trump. Nach ihrem Treffen erklärte Melania Trump damals in den sozialen Medien: "Ein großartiger Besuch vom König und der Königin von Jordanien. Der Präsident und ich waren froh, sie wieder im Weißen Haus zu begrüßen." Sie fügte hinzu: "Königin Rania und ich hatten eine offene und produktive Diskussion über die vielen Themen, mit denen unsere Länder heute konfrontiert sind."

Im Jahr zuvor besuchten Melania Trump und Königin Rania, die sich beide für Bildung einsetzen, eine Schule für Mädchen in Washington. Dort nahmen sie an einer Diskussionsrunde mit Schülern, Eltern und Lehrkräften teil.