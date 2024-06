Zweite Ehe für Scooter-Frontmann Vor kirchlicher Trauung: H. P. Baxxter hat auf Sylt geheiratet

H. P. Baxxter und Sara Bakhsh kennen sich seit Februar 2023, jetzt wurde geheiratet. (lau/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 17:13 Uhr

H. P. Baxxter und seine 38 Jahre jüngere Braut Sara haben auf Sylt standesamtlich geheiratet. Für den Samstag ist die kirchliche Trauung samt anschließender Hochzeitsfeier in der legendären "Sansibar" geplant.

Für den Samstag ist auf Sylt die kirchliche Trauung geplant. Doch schon am Freitag (7. Juni) haben sich Scooter-Frontmann H. P. Baxxter (60) und seine 38 Jahre jüngere Braut Sara Bakhsh auf der Nordseeinsel standesamtlich geheiratet. Die freudige Nachricht teilte Baxxter selbst auf seinem Instagram-Profil. "Just married" (auf Deutsch: "Gerade geheiratet") ist dort zu einem Bild des Brautpaars zu lesen.

Zweite Hochzeit für Scooter-Frontmann

Der "Hyper Hyper"-Sänger und seine Partnerin gaben sich nach Informationen des "Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags" pünktlich um 12 Uhr im Sylt-Museum in Keitum das Jawort. An selber Stelle ließen sich im Juni 2022 bekanntermaßen auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (45) und Franca Lehfeldt (34) trauen.

Zur standesamtlichen Trauung erschien Baxxter in schwarzem Hemd und cremefarbenen Sakko. Seine Ehefrau Bakhsh hatte sich für ein kurzes, pastellfarbenes Kleid entschieden, und kombinierte dazu einen farblich passenden Schal.

Am Samstag steht dann die kirchliche Trauung in der evangelischen Kirchengemeinde St. Severin in Keitum auf Sylt an. Dort heirateten neben Finanzminister Lindner auch schon Designer Guido Maria Kretschmer (59). Anschließend ist nach Informationen der "Bild"-Zeitung eine Feier mit 150 Gästen in der berühmten "Sansibar" am Sylter Strand geplant. Die Schlagersängerin Vicky Leandros (71) soll dort für das frisch vermählte Paar singen.