Vorverkaufsstart steht Wacken Open Air: Neuer Termin für 2025 und erste Bands angekündigt

Das Wacken Open Air 2024 hat am Samstag seinen Abschluss gefeiert. (jom/spot)

SpotOn News | 04.08.2024, 13:08 Uhr

Das Wacken Open Air ging am vergangenen Samstag zu Ende. Die Veranstalter des Metal-Festivals haben nicht nur bereits Bilanz gezogen, sondern erste Details für die Ausgabe im kommenden Jahr bekannt gegeben.

Von 31. Juli bis 3. August ging das Wacken Open Air (WOA) über die Bühne. Zum 33. Mal wurde eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt in der Gemeinde Wacken im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein gefeiert. Bei Instagram zeigen sich die Veranstalter am Sonntag (4. August) sehr zufrieden: "Hallo Metalheads! Wir sagen danke! Wir können es nicht genug betonen: Wir haben die besten Fans der Welt!" Dieses Jahr habe man mit allen "ein sonnengeküsstes WOA mit unzähligen tollen Auftritten" erleben dürfen. "Wir sind begeistert und dankbar, dass ihr das Reisekonzept so gut angenommen habt und damit die Reisen nach Wacken stressfrei für alle Fans gemacht habt. Wir sehen uns in Wacken 2025."

Auch die Polizeidirektion Itzehoe zog in einer Mitteilung eine positive Bilanz. Die Polizei habe dafür sorgen können, "dass alle Besucherinnen und Besucher sicher und komfortabel zum Festival gelangen konnten. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Polizei und Veranstalter konnte diese polizeiliche Forderung erfolgreich umgesetzt werden. In diesem Jahr kamen alle ohne Stau zum Festivalgelände. Das Feedback war durchweg positiv." Die Zahl der Ermittlungsverfahren werde sich voraussichtlich auf dem Niveau der beiden Vorjahre bewegen. "Insgesamt werden es knapp unter 100 Taten sein."

Erste Details für das Wacken Open Air 2025

Das Wacken Open Air 2025 findet vom 30. Juli bis 2. August statt. Der Vorverkauf startet bereits an diesem Sonntag um 20 Uhr auf "Metaltix.com", wie es auf der Webseite des Festivals heißt. "Wer Zeit sparen will, sollte sich schonmal einen Account bei Metaltix zulegen, falls noch nicht geschehen!" Die Festival-Tickets soll es wieder für 333 Euro geben. Um die Vorfreude weiter zu schüren, kündigten die Veranstalter bereits die ersten 34 Bands für die kommende Ausgabe an. Dazu zählen Saltatio Mortis, Machine Head, Papa Roach, Gojira, Apocalyptica, Saxon oder Within Temptation.