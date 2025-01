Stars Waldbrände in Kalifornien: Harry und Meghan öffnen Türen für Freunde

Meghan Duchess of Sussex And Prince Harry - Colombia - August 15th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2025, 14:00 Uhr

Das royale Paar reagiert mit Hilfsbereitschaft und Solidarität auf die Katastrophe in Los Angeles.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Berichten zufolge ihre Türen für Freunde geöffnet, die vor den kalifornischen Waldbränden geflohen sind.

Die Royals sollen ihr 14 Millionen Dollar teures Anwesen in Montecito als Zufluchtsort für Freunde und Angehörige angeboten haben, die aufgrund der Brände ihre Häuser evakuieren mussten. Das Flammen-Inferno tobt seit Dienstag (7. Januar) in Südkalifornien und zwang bereits über 100.000 Einwohner von Los Angeles dazu, sich in Sicherheit zu bringen.

Laut ‚People‘ haben Harry und Meghan, die rund 145 Kilometer nördlich des betroffenen Gebiets leben, „ihr Haus für Freunde und Angehörige geöffnet, die evakuiert werden mussten“. Die Website berichtet außerdem, dass das Paar Spenden an seine Archewell Foundation für die Hilfsmaßnahmen bereitstellt und mit der Organisation zusammenarbeitet, um „die wirkungsvollsten Wege zu finden, um die Gemeinschaft während dieser Krise zu unterstützen“.

Davor hatten sich Harry und Meghan mit einem Statement zur Katastrophe geäußert. „In den letzten Tagen wüteten die Waldbrände in Südkalifornien und verwüsteten Familien, Häuser, Schulen, medizinische Einrichtungen und vieles mehr – Zehntausende aus allen Gesellschaftsschichten waren betroffen. Es wurde der Notstand ausgerufen“, war darin zu lesen.

Die Royals fügten hinzu: „Wenn ein Freund, eine geliebte Person oder ein Haustier evakuiert werden muss und Sie in der Lage sind, ihnen einen sicheren Unterschlupf in Ihrem Haus zu bieten, tun Sie das bitte. Und fragen Sie bei behinderten oder älteren Nachbarn nach, ob sie Hilfe bei der Evakuierung benötigen.“