Von gesund bis international Was essen wir an Weihnachten? Drei Apps für Ideen und Rezepte

Für viele Menschen wichtig: Das weihnachtliche Essen mit der Familie. (wue/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 21:30 Uhr

Wer noch nach Ideen und Rezepten für das Festmahl an Heiligabend oder den Weihnachtsfeiertagen sucht, könnte in diesen Apps fündig werden - egal ob es Gans, Fisch, vegetarische oder vegane Küche geben soll.

Für den deutschen Weihnachtsklassiker Kartoffelsalat mit Würstchen dürften die wenigsten erfahrenen Köchinnen und Köche Ideen oder Rezepte benötigen. Was aber, wenn es an Heiligabend und an den Feiertagen etwas anderes geben soll? Wie sähe es etwa mit einer leckeren vegetarischen oder veganen Alternative aus? Natürlich gibt es unzählige Webseiten und Apps, die bei der Suche nach Vorschlägen für das Festmahl helfen. Hier eine Auswahl an drei Programmen, bei denen sich ein Blick lohnen könnte.

Video News

Chefkoch

Fast jeder in Deutschland, der sich für das Kochen oder Backen interessiert, hat wohl schon einmal vom Portal "Chefkoch" gehört. Allein die dazugehörige Android-App wurde schon über zehn Millionen Mal heruntergeladen. Die App hat mit ihren laut Entwickler-Angaben mehr als 370.000 Rezepten für jede Jahreszeit etwas im Angebot, natürlich auch für die Feiertage. In der Suche finden sich unter dem Stichwort "Weihnachten" etwa mehr als 14.000 Rezepte vom klassischen Sauerbraten über die Weihnachtsgans bis hin zu "Spitzbuben"-Plätzchen. "Chefkoch" gibt es für Android und iOS als kostenlose Basisversion oder mit kostenpflichtigem Abo.

Tasty

Lust auf internationale Weihnachtsküche? Interessierte werden vielleicht in der Rezeptsammlung von "Tasty" fündig. In der englischsprachigen App, die weltweit schon millionenfach heruntergeladen wurde, gibt es sowohl Deftiges als auch Süßes – vom Knoblauchbutter-Steak und Brot in Form eines Weihnachtsbaums mit Käse und Spinat, bis hin zu Espresso-Cookies mit gesalzenem Karamell. Auch "Tasty" gibt es kostenlos für Android und iOS.

Eat Smarter

Beim Portal "Eat Smarter" steht gesunde Ernährung im Vordergrund. Hier gibt es in der in seiner Basisversion ebenfalls kostenlosen App laut den Entwicklern mehr als 10.000 Rezepte mit "Health Score". Dieser zeigt auf einer Punkteskala an, wie gesund ein Gericht demnach ist. Zu finden sind etwa neben deftigen Rinderrouladen mit Pflaumen-Maronen-Füllung auch veganer Nussbraten, glutenfreie Lebkuchen oder Low-Carb-Haselnuss-Makronen. Die App ist ebenfalls kostenlos für Android und iOS verfügbar.