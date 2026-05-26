Stars ‚Was ist euer Problem?‘ Russell Crowe verteidigt angespannten Austausch mit Fans

Russell Crowe - 2025 AFI Fest - Lumeimages.com/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 18:00 Uhr

'Gladiator'-Star Russell Crowe hat seinen schroffen Austausch mit Fans vor einem Hotel in Paris verteidigt, nachdem ein Video der Begegnung online viral ging. Er erklärt, dass er die Situation 'geregelt' habe und keine Hilfe von Security gebraucht habe.

Russell Crowe hat seinen schroffen Austausch mit Fans vor einem Hotel verteidigt, nachdem ein Video der Begegnung viral gegangen war.

Der ‚Gladiator‘-Star (62) wurde dabei gefilmt, wie er mit Autogrammjägern interagierte, die ihn ansprachen, als er ein Hotel in Paris, Frankreich, verließ. Dabei war zu sehen, wie Crowe ihnen eine raue Warnung gab und drohte, dass er „weg“ sein werde, falls sich jemand wie ein „A*******“ benehme.

Crowe sagte: „Hört ihr zu? Bleibt, wo ihr seid. Drängt euch verdammt noch mal nicht an mich ran. Ich komme zu euch. Lasst allen Platz. Sobald sich jemand wie ein A******* benimmt, bin ich weg. Habt ihr mich verstanden? Klar?“

Das Video löste online eine Debatte über Crowes Umgang mit Fans aus, und der Oscar-Preisträger hat sich nun selbst zu der Kontroverse geäußert und betont, dass er erfolgreich Grenzen setzen konnte, ohne Hilfe von „Security“ zu benötigen. In einer auf X veröffentlichten Nachricht schrieb Crowe: „Clickbait. Jeder bekam sein Autogramm und Selfie, der Durchgang zum Hotel blieb für Gäste frei, und ich schaffte es trotzdem rechtzeitig zum Flughafen. Ein Mann, keine Security. Geregelt. Was ist euer Problem?“

Crowe befand sich mit seiner Freundin Britney Theriot in Frankreich, und die beiden wurden am Sonntag (24. Mai) beim Eröffnungstag der French Open fotografiert. Der Schauspieler schloss kürzlich eine weitere Hochzeit aus, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass das Paar verlobt sei. Crowe – der zuvor mit der australischen Sängerin und Schauspielerin Danielle Spencer verheiratet war, von der er sich 2018 scheiden ließ – wies die Verlobungsgerüchte zurück und scherzte, er wolle sein „freudiges und glückliches“ Leben mit seiner Partnerin nicht durch eine Hochzeit „ruinieren“. Während eines Auftritts bei ’60 Minutes‘ am Sonntag sagte er: „All diese Berichte, dass Britney und ich verlobt sind und ich wieder heiraten werde? Nein. Mein Leben ist freudig und glücklich, warum sollte ich das mit einer Hochzeit ruinieren? … Wir respektieren uns gegenseitig und wachen mit einem Lächeln auf, und wir sind sehr glücklich.“ Er bekräftigte noch einmal, dass er nicht erneut heiraten wolle, und fügte hinzu: „Ich war einmal verheiratet, und ich weiß, wohin das führen kann. Ich werde nicht noch einmal heiraten. Einmal ist cool, aber ich möchte nicht noch einmal heiraten.“

Crowe – der mit seiner Ex-Frau Vater der Söhne Charles (21) und Tennyson (19) ist – ist seit 2020 mit Britney zusammen.