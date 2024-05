Drehstart für Season 2 des Netflix-Hits „Wednesday“: Star aus „Addams Family“-Filmen in Staffel zwei dabei

Netflix hat nicht nur den Drehstart der zweiten Staffel von "Wednesday" bekannt gegeben - sondern auch die Neuzugänge für Season 2 öffentlich gemacht. Darunter ist ein Star aus "Sixth Sense" und ein Darsteller aus den "Addams Family"-Filmen der 1990er-Jahre.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Wednesday" mit Jenna Ortega (21) sind gestartet. Netflix gab die frohe Botschaft in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach fiel in Irland gerade die erste Klappe für die nächste Runde der erfolgreichsten englischsprachigen Serie des Streamingdienstes. Die Drehbücher sollen geheim gewesen sein, am Set verteilte sie ein Fanliebling: das "eiskalte Händchen" Thing. Die Hand gehört übrigens dem Schauspieler und Zauberer Victor Dorobantu (27).

Thing ist auch der Star eines neuen Tik-Tok-Kanals, den Netflix zum Drehstart aufgesetzt hat. Er heißt sinnigerweise "Thing Tok" und zeigt alle Dinge rund um die Hitserie aus der Perspektive der abgetrennten Hand.

Es ist offiziell: Das sind die neuen Darsteller in Staffel 2

Mit dem Drehstart hat Netflix auch die Schauspieler für die zweite Staffel bestätigt. Damit bewahrheitet sich etwa das Gerücht, dass Steve Buscemi (66) das Ensemble ergänzen wird. Der vor allem durch seine Filme mit den Coen-Brüdern bekannte Edelmime spielt angeblich den neuen Direktor der Nevermore Academy. Dies bestätige Netflix aber nicht, zu den Rollen der Neulinge machte der Streamer keine Angaben.

Durchgesickert war zuvor auch, dass "Westworld"-Darsteller Thandiwe Newton (51) zum Cast stößt. Dies machte Netflix nun genauso offiziell wie die Verpflichtung von Billie Piper (41, "Scoop"). Eine interessante Personalie ist auch Haley Joel Osment (36). 1999 wurde er mit "The Sixth Sense" bekannt, den Übergang vom hochtalentierten Kinderstar zum gestandenen Schauspieler schaffte er aber nie wirklich.

Christopher Lloyd wieder als Onkel Fester?

Der größte Coup ist aber die Verpflichtung von Christopher Lloyd (85). Der spielte nicht nur Doc Brown in den "Zurück in die Zukunft"-Filmen, sondern auch in "Addams Family". In der großen Verfilmung von Charles Addams Cartoons von 1991 verkörperte er Onkel Fester, genauso im Nachfolger "Die Addams Family in verrückter Tradition" (1993).

Nun kommt Christopher Lloyd also zum "Addams Family"-Ableger "Wednesday". Allerdings eher nicht in der Rolle des Onkel Fester. Den verkörpert in der Serie nämlich Fred Armisen (57). Und den hat Netflix genauso als Rückkehrer bestätigt wie Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones (54) und Luis Guzmán (67).