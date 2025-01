Auch die Oscar-Nominierungen werden aufgrund der Brände in Kalifornien nicht wie ursprünglich geplant ablaufen. Das gab die Academy inzwischen bekannt.

Die großflächigen Brände, die derzeit im US-Bundesstaat Kalifornien wüten, haben nach aktuellem Stand bereits über 1.000 Gebäude zerstört. Selbstredend haben die Flammen auch große Auswirkungen auf geplante Veranstaltungen in Los Angeles und Umgebung: Diverse Film-Premieren wurden abgesagt, auch die für Mittwoch (8. Januar) geplante Bekanntgabe der Nominierten der SAG Awards wurde von einem Live-Event in eine Pressemitteilung abgeändert. Wie nun "Variety" berichtet, hat sich inzwischen auch die Oscar-Academy für eine neue Marschroute entschlossen.

Eigentlich sollten am 17. Januar die nominierten Stars und Beitrage der kommenden Oscarverleihung, die am 2. März über die Bühne gehen wird, enthüllt werden. Dieser Termin gilt laut "Variety" nun nicht mehr, Filmfans müssen sich aber nicht sehr viel länger gedulden: Stattdessen soll es demnach nun am 19. Januar erfolgen. Durch die leichte Verschiebung haben die rund 10.000 wahlberechtigten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences folglich auch zwei Tage mehr Zeit, um für die Nominierungen abzustimmen.

Aus einem Brief von Academy-Chef Bill Kramer zitiert "Variety": "Wir möchten denjenigen, die von den verheerenden Bränden in ganz Südkalifornien betroffen sind, unser tiefstes Beileid aussprechen. So viele unserer Mitglieder und Branchenkollegen leben und arbeiten in der Gegend von Los Angeles und wir denken an sie."

Moderiert werden die anstehenden Oscars von Komiker und Late-Night-Talker Conan O'Brien (61). Hierzulande kann dem Spektakel in der Nacht von Sonntag (2. März) auf Montag ab 1:00 Uhr beigewohnt werden.

Über den offiziellen X-Account wurde zuvor bereits mitgeteilt, dass auch die Critics Choice Awards "aufgrund der verheerenden Brände in Südkalifornien" nicht wie ursprünglich vorgesehen am 12. Januar verliehen werden. Stattdessen findet die 30. Ausgabe der Preisverleihung nun am 26. Januar statt, heißt es in dem Post. Als Austragungsort sei weiterhin der Barker Hangar in Santa Monica eingeplant.

The 30th annual Critics Choice Awards ceremony has been postponed from January 12th to January 26th due to the catastrophic fires ravaging Southern California.

The rescheduled event will remain at the Barker Hangar in Santa Monica, California, and will broadcast live on E! and… pic.twitter.com/wCNQrszS54

— Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 8, 2025