Promi-Umfrage Weihnachtsmenü: Das kommt bei den Stars auf den Tisch

SpotOn News | 24.12.2023, 15:00 Uhr

Was kommt bei den Stars dieses Jahr Weihnachten auf den Tisch? Von bekannten Klassikern bis zu ganz persönlichen Favoriten - Prominente wie Christine Theiss, Stefano Zarrella oder Wincent Weiss verraten ihr Festtagsmenü.

Braten, Raclette oder Würstchen mit Kartoffelsalat – was kommt bei den Promis Heiligabend auf den Tisch? Christine Theiss (43) schwört auf Spaghetti Bolognese. "Ich koche sie schon einen Tag vorher, damit die richtig schön durchgezogen ist", verrät sie spot on news. "Sie köchelt 24 Stunden lang vor sich hin. Dann steht der Topf in der Mitte und jeder bedient sich. Das macht einfach Spaß und der ganze Tisch ist voll und es ist laut und es wird gelacht – ich liebe Weihnachten", freut sich die "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"- Moderatorin.

Diese Stars lieben es traditionell

"Fondue und selbstgemachter Kartoffelsalat" gibt es dagegen bei John Jürgens (59). Der Sohn von Musiklegende Udo Jürgens (1934-2014) feiert "zuhause mit meiner Familie und meiner Mutter". "Wir sind an Weihnachten Team Festessen und sind da relativ klassisch unterwegs", erklärt Sänger Michael Schulte (33). "Also ein Braten, eine Gans oder Rouladen mit brauner Soße, Rotkohl, Rosenkohl und Kartoffeln." Auch Musikkollege Sasha (51) liebt es Weihnachten traditionell. "Dieses Jahr gibt es wieder Truthahn mit Knödeln und Rotkohl." Ähnlich wie bei Ben Zucker (40). "Ente, Rotkohl und Klöße" kommen bei dem Schlagerstar auf den Tisch. Und davon, "so viel, wie es nur geht. Das liebe ich."

Bei "Sturm der Liebe"-Star Dieter Bach (60) ist der Karpfen das Maß aller Dinge. "Der wird an Heiligabend jedes Jahr in einer anderen Variation ausprobiert." Serienkollegin Laura Osswald (41) zeigt sich da schon etwas abwechslungsreicher. "Ich habe schon so viel Verschiedenes gemacht. Von Boeuf Bourguignon (französisches Schmorgericht) über mit Brezen gefüllte Ente bis hin zu Vegetarisch. Dieses Jahr gibt es vermutlich Frittatensuppe mit selbstgemachter Rinderbrühe und Tafelspitz mit Meerrettichsauce und Salzkartoffeln."

Hier ist Raclette Tradition

Lena Gercke (35) setzt Jahr für Jahr auf Raclette. "Weil das einfach ein schönes Essen ist, bei dem alle beisammen sein können und man hat über längere Zeit etwas zu tun und steht nicht stundenlang in der Küche und isst dann in zehn Minuten alles auf", so das Model. "Wir zelebrieren das Essen und die gemeinsame Zeit. Am ersten Weihnachtstag kommt dann entweder eine Gans oder Ente auf den Tisch."

Auch bei Wincent Weiss (30) gibt es jedes Jahr Raclette. "Und wird es hoffentlich immer weiter geben, das ist die Tradition", so der Sänger. "Eine weitere Tradition ist bei uns 'der bunte Teller'. Mein Großvater geht immer vorher einkaufen und kauft tonnenweise Süßigkeiten – einen ganzen Einkaufswagen voll. Er macht dann für jede Familie einen großen bunten Teller. Er ist ungefähr dreimal so groß wie ein normaler Teller mit haufenweise Süßigkeiten darauf, alles schön angerichtet."

Italienisch, brasilianisch, polnisch

"In unserer Familie haben sich durch unsere italienischen Wurzeln und die brasilianischen Einflüsse meiner Schwägerin Jana Ina interessante Weihnachtstraditionen entwickelt", verrät Food-Blogger Stefano Zarrella (33). "Jana Ina bereichert unser Festessen oft mit ihren kulinarischen Spezialitäten. In Brasilien ist es üblich, zu Weihnachten Pute, Reis und Bohnen zu essen, und diese Gerichte bringt sie manchmal zu unseren Feierlichkeiten mit. Ein besonderes Highlight ist die Kokostorte, die sie backt – ich liebe sie!", schwärmt der 33-Jährige.

Bei Schlagerstar Sonia Liebing (34) "gibt es traditionell polnisches bzw. schlesisches Essen. Da dürfen kleine Teigtaschen, genannt Uszka, nicht fehlen, gefüllt sind die mit Sauerkraut und Pilzen. Dazu gibt es eine Rote-Bete- und eine Pilzsuppe. Die Pilzsuppe darf nie fehlen am Heiligabend."