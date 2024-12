"All I Want For Christmas Is You" Weihnachtsstimmung: Mariah Carey schnappt sich Chartspitze

Mariah Carey während eines Auftritts in Sao Paulo vor wenigen Monaten. (lau/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 19:20 Uhr

In der Woche von Weihnachten hat Mariah Carey in Deutschland die Spitzenposition der Charts bekleidet. An "All I Want For Christmas Is You" führte kein Weg vorbei.

In der Weihnachtswoche führt in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, kein Weg an festlicher Musik vorbei. So schnappte sich Mariah Carey (55) mit ihrem zeitlosen Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" den Thron in der nationalen Hitliste. Carey löste damit "Last Christmas" der britischen Pop-Band Wham! an der Spitzenposition ab, nachdem sie selbst in der Vorwoche noch auf Position zwei gelegen hatte. Eine echte Weihnachts-Rochade der beiden Klassiker.

Video News

Auch Weihnachts-Alben dominieren

Spitzenreiterin Carey hat sich mit ihrem neuen Erfolg zum 21. Mal auf Platz eins platziert und stellt somit den Rekord von Udo Lindenberg (78) und Apache 207 (27) ein. Deren Song "Komet" kam ebenfalls auf 21 Nummer-eins-Wochen.

Auch die restlichen Top-Fünf der Single-Charts werden von Weihnachtsmusik beherrscht. Auf Position drei liegt das 1958 erschienene "Rockin' Around the Christmas Tree" von Brenda Lee (80), auf der vier "Merry Christmas Everyone" von Shakin' Stevens (76), gefolgt von "Feliz Navidad" von José Feliciano (79).

In den Album-Charts regiert ebenfalls unangefochten Weihnachts-Sound. "Christmas" von Michael Bublé (49) führt hier vor "Merry Christmas" von Mariah Carey. Auf Platz drei findet sich mit "From Zero" von Linkin Park ein seltenes Nicht-Weihnachtsalbum.