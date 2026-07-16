Musik Post Malone als Headliner bei der Abschlusszeremonie der Fußball-WM 2026

Outside Lands Music Festival 2024 - Post Malone - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 11:00 Uhr

Der Musiker wird am Sonntag gemeinsam mit zahlreichen weiteren Stars bei der Abschlusszeremonie der WM 2026 auftreten.

Post Malone wird als Hauptact bei der Abschlusszeremonie der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auftreten.

Der 31-jährige Sänger und Rapper wird am Sonntag (19. Juli) eine „bahnbrechende Performance“ liefern – 90 Minuten bevor Spanien und Argentinien im spannenden Finale im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, um den Weltmeistertitel kämpfen. FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte in einer Stellungnahme: „In einem Moment, in dem Sport, Kultur und weltweite Aufmerksamkeit zusammenkommen, wird Post Malone eine Performance präsentieren, die die Reise des Turniers feiert und die Atmosphäre anheizt, bevor sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die beiden Finalisten richtet.“ Die FIFA freue sich sehr, dass so viele Stars aus der Fußball- und Unterhaltungswelt auf dem Spielfeld auftreten werden.

Infantino fügte hinzu: „Die Abschlusszeremonie wird den Ton für ein historisches FIFA-Weltmeisterschaftsfinale setzen und die Leidenschaft von 48 Teams, 16 Gastgeberstädten und Millionen Fans auf einer unvergesslichen Bühne vereinen.“ Post Malone reiht sich in eine hochkarätige Besetzung der WM-Abschlusszeremonie ein. Dazu gehören unter anderem Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini sowie Tom Cruise. Jennifer Hudson wird vor dem Anpfiff die Nationalhymne singen. Während der elfminütigen Halbzeitshow des WM-Finales werden wiederum Madonna, Shakira, Justin Bieber und BTS auftreten.

Chris Martin stellte das Line-up zusammen, zu dem außerdem Burna Boy und Gustavo Dudamel gehören. Zudem sollen Coldplay gemeinsam mit dem PS22 Chorus und den Muppets aus der Sesamstraße auftreten. Justin Bieber erklärte: „Die FIFA-Weltmeisterschaft bringt die Welt auf eine Weise zusammen, wie es nichts anderes kann. Ich bin dankbar, Teil dieser Halbzeitshow zu sein, und noch dankbarer, weil ich weiß, dass sie bereits dazu beiträgt, den Zugang zu Bildung für Kinder auf der ganzen Welt zu erweitern.“ Das Konzert wird Geld für den FIFA Global Citizen Education Fund sammeln.

Die Eröffnungszeremonie im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt am 11. Juni beinhaltete Auftritte von Shakira, J Balvin und Burna Boy. Shakira und Burna Boy feiern derzeit große Erfolge mit der offiziellen WM-Hymne ‚Dai Dai‘. Der Song wurde weltweit zum meistgestreamten Lied auf Spotify und erreichte zudem Platz eins der Billboard Global Charts.