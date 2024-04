Braune, blaue oder grüne Augen? Welcher Lidschatten matcht mit welcher Augenfarbe?

Hollywood-Star Zendaya bringt ihre braunen Augen mit zarten erdigen Farbtönen und leichtem Gold-Schimmer perfekt zur Geltung. (the/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 17:30 Uhr

Mit dem richtigen Lidschatten lässt sich die natürliche Augenfarbe noch besser hervorheben. Doch Vorsicht: Nicht jede Farbe passt zu jeder Augenfarbe. Hier sind die besten Kombinationen und No-Gos für grüne, blaue und braune Augen.

Grüne, blaue oder braune Augen: Jede Augenfarbe strahlt für sich. Mit dem richtigen Make-up kann es aber gelingen, die eigene Augenfarbe noch besser in Szene zu setzen. Allerdings schmeichelt nicht jeder Lidschatten jeder Augenfarbe. Wir haben die besten Kombinationen und auch die No-Gos zusammengestellt. So findet man den passenden Lidschatten für die individuelle Augenfarbe:

Dieser Lidschatten passt zu grünen Augen

Grüne Augen wollen zum Strahlen gebracht werden. Sanfte, erdige Lidschatten-Nuancen wie Braun, Kupfer oder Bronze sind ideal: Sie bilden einen Kontrast zum Grün der Iris und intensivieren die natürliche Augenfarbe optisch. Außerdem profitieren grüne Augen von Lidschatten in eher dunklen violetten Farben wie Pflaume, Mauve oder Beere. Diese Nuancen eignen sich vor allem für einen dramatischen Look am Abend.

Verzichten sollten alle mit grünen Augen auf Lidschatten in kühlen bläulichen oder silbernen Farbtönen. Bei diesen Nuancen entsteht nicht genug Kontrast und die eigentlich strahlende grüne Augenfarbe verliert ihre Leuchtkraft.

Dieser Lidschatten passt zu blauen Augen

Auch blaue Augen lassen sich durch erdige Lidschatten-Töne perfekt zur Geltung bringen. Warme Nuancen wie Kupfer, Gold oder Bronze sind ideal dafür geeignet, einen wunderbaren Kontrast zur blauen Iris herzustellen und das kühle Blau der Augen zum Strahlen zu bringen. Außerdem sorgen sanfte Pfirsich- und Rosatöne bei blauen Augen für einen frischen Look. Das liegt zudem voll im Trend: Die Trendfarbe 2024 ist schließlich Peach Fuzz.

Alle Schmink-Fans mit blauen Augen sollten auf blaugrüne oder türkise Lidschatten-Nuancen verzichten. Diese Farben können den strahlenden Blick schnell trüb und wenig kontrastreich wirken lassen.

Dieser Lidschatten passt zu braunen Augen

Allen Menschen mit braunen Augen steht die größte Vielfalt an Lidschatten-Nuancen zur Verfügung. Braune Augen lassen sich mit warmen Farbtönen wie Taupe, Karamell oder Bronze perfekt betonen: Diese Lidschatten-Farben sorgen für einen subtilen und eleganten Look. Außerdem steht die gesamte Palette an Blau- und Grün-Tönen zur Verfügung: Diese Farben schaffen bei braunen Augen interessante Kontraste und sorgen im wahrsten Sinne für den perfekten Eyecatcher-Effekt.

Je nach Farbton der natürlichen braunen Augenfarbe sollte man hier beim Lidschatten auf ähnliche Braun-Töne verzichten, da sonst möglicherweise zu wenig Kontrast entsteht.