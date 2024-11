Früher fehlte es ihr an Mut „Wendepunkt“ mit 60 Jahren: Deshalb wurde Jamie Lee Curtis Produzentin

Jamie Lee Curtis ist an einer Dokumentation über eine Motivationsrednerin und Fitness-Ikone beteiligt. (paf/spot)

SpotOn News | 02.11.2024, 15:31 Uhr

Jamie Lee Curtis besitzt ihre eigene Produktionsfirma. Früher habe ihr der Mut gefehlt, Filmprojekte zu realisieren. In einem Interview verriet sie, was ihr Umdenken auslöste.

Jamie Lee Curtis (65) tritt als Produzentin für eine Dokumentation über Fitness-Guru Susan Powter (66) auf. Wie sie im Gespräch mit "Entertainment Weekly" verriet, hätte sie sich ein Projekt der Größe früher nicht zugetraut. Im Interview erzählte die Schauspielerin, sie habe Powter während der 1990er-Jahre verkörpern wollen. "Als sie auf dem Weg zum Durchbruch war, wäre ich genau die Person gewesen, die man eingestellt hätte", sagte sie. "Ich sah süß aus in einem Trikot, ich hatte kurze Haare, ich hätte sie kürzer geschnitten, ich bin dreist und frech, vielleicht ein bisschen nervig, vielleicht ein bisschen laut", beschrieb sich der "Halloween"-Star.

Sinneswandel im Alter von 60 Jahren

Auf Nachfrage der Zeitschrift erklärte Curtis, damals nicht den Mut für den Pitch einer solchen Idee gehabt zu haben. "Ich bin erst in meine eigene Kraft als Produzentin eingetreten, als mir klar wurde, dass ich bald sterben würde. Als ich 60 wurde, war das ein echter Wendepunkt, an dem mir klar wurde, dass all die Dinge, die ich in meinem Kopf, meinem Herzen, meinem Verstand, meiner Seele, meinem Geist und meiner Lebenskraft aufbewahrt hatte, mit mir sterben würden, wenn ich sie nicht ins Universum hinausbringe", gab sie einen Einblick in ihren Sinneswandel.

Nach der Realisation sei sie auf Jason Blum (55) mit ihrem Wunsch nach einer eigenen Produktionsfirma zugegangen. 2019 erfüllte sie sich mit Comet Pictures den Traum. Die Schauspielerin unterzeichnete US-Medienberichten zufolge 2020 einen Dreijahresvertrag mit Blums Unternehmen Blumhouse Productions. "Es hat sich für uns alle sehr gut ausgezahlt", berichtete sie "Entertainment Weekly" nun über ihre Unternehmung.

Weiterer Auftritt im "Halloween"-Franchise?

Neben der Dokumentation ist Curtis aktuell unter anderem in die "Freaky Friday"-Fortsetzung "Freakier Friday" involviert. Ab dem 8. August 2025 werde der Film in den Kinos zu sehen sein, kündigte Disney auf Social Media an. Aber auch eine andere Rückkehr könnte für die Schauspielerin anstehen.

Curtis sprach mit "Entertainment Weekly" über eine weitere Verpflichtung für die "Halloween"-Filmreihe. Sie habe ihre Rolle als Laurie nach "Halloween Ends" (2022) niedergelegt und sei dankbar für die Zeit. Dennoch habe sie am Ende des Telefonats gesagt: "Wenn ich in meinen 65 Jahren auf diesem Planeten etwas gelernt habe, dann ist es, niemals nie zu sagen. Auf Wiederhören." Nach ihrem ersten Auftritt als Babysitterin in "Halloween" (1978) spielte Curtis über die Jahre in sechs weiteren Teilen des Franchises um Michael Myers mit.