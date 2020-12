18.12.2020 20:30 Uhr

Wer ist TikTok–Megastar Addison Rae?

Sie ist einer der größten TikTok-Stars unserer Zeit. Addison Rae ist gerade mal 19 Jahre alt und schon ein Megastar. Die hübsche Brünette begeistert ihre 71 Millionen TikTok-Fans fast täglich mit sexy Tanzvideos.

Buschige Augenbrauen, sexy Schmollmund und einen Hammer-Body: Das ist Addison Rae (19). Die TikTokerin weiß, wie man die Hüften schwingt. Die 19-Jährige ist bekannt für ihre hotten Tanzclips auf der Videoplattform TikTok. Im August 2020 wurde die Tänzerin vom „Forbes“-Magazin zum bestverdienenden TikTok Star gekürt. So jung und schon so erfolgreich, bei Addison scheint alles perfekt zu laufen.

Wer ist Addison Rae?

Addison Rae ist nur ein Künstlername. Gebürtig heißt die hübsche TikTokerin nämlich Addison Easterling. Ihre Kindheit verbrachte Addison in Lafayette im US-Bundesstaat Louisiana. Für ihre Social Media-Karriere zog Addison nach Los Angeles. Die 19-Jährige gehört schon lange zu einer der erfolgsreichsten TikTokerinnen weltweit und das, obwohl Addison ihr allererstes Video erst im Juli 2019 hochgeladen hat. Die TikTok-Gemeinde war so begeistert von ihr, dass sie sich über Nacht zum Megastar machten.

Addison gehört schon fast zu den Kardashians

Wem Addison Rae nichts in Zusammenhang mit der Videoplattform TikTok sagt, der sollte sie seit spätestens seit ihrer engen Freundschaft mit Weltstar Kourtney Kardashian kennen. Die beiden Frauen sind schon seit einiger Zeit gute Freundinnen und das, obwohl Addison und Kourtney 21 Jahre Altersunterschied trennen. Kennengelernt haben sie sich durch den gemeinsamen Freund David Dobrik. Neben Prominenten wie den Kardashian hängt Addison auch mit Superstars wie Jason Derulo, James Charles und Mackenzie Ziegler rum, gemeinsam drehen sie oftmals lustige Tanz-Videos.

Ihre Mutter ist ebenfalls TikTok-Star

Addison Raes Mutter ist genau so cool und talentiert wie ihre Tochter, denn Sheri Easterling ist ebenfalls TikTok-Star. Und überhaupt: Addisons ganze Familie ist im TikTok-Fieber. Regelmäßig tauchen ihre zwei jüngeren Brüder Lucas und Enzo, sowie ihr Vater Monty Lopez und ihre Mutter Sheri in ihren Videos auf. Addisons Mutter hat sogar schon ihren eigenen TikTok-Account (@sherinicolee), dort folgen ihr immerhin schon 12,6 Millionen Menschen. Neben ihrer Social Media-Karriere arbeitet Sheri auch als Ingeneurin und Fotografin.

Galerie

Addison ist Teil vom „Hype House“

Ihr Tanztalent könnte Addison Rae definitiv von ihrer Mutter Sheri geerbt haben. Und genau dieses Potential brachte Addison ins „Hype House“. Dort wohnten neben Addison, auch die TikTok-Stars Charli und Dixie D’Amelio, Chase Hudson und Bryce Hall. Das Hype House (TikTok: @thehypehouse) wurde im Dezember 2019 gegründet und ist damit das allererste Content-House überhaupt! Das Konzept des Hype House ging voll und ganz auf, es ist nicht nur das erste, sondern mit 19,6 Millionen Abonnenten auf TikTok, auch das erfolgreichste, sogenannte Content-House.

Sie datet diesen TikTok-Star

Und wen datet so ein TikTok-Superstar? Einen anderen TikTok-Superstar! Im Falle von Addison Rae ist das Bryce Hall. Der 20-Jährige ist einer der berühmtesten TikTok- und YouTube-Persönlichkeiten Amerikas – und damit mindestens genau so berühmt wie Addison selbst. In den sozialen Netzwerken hat Bryce eine unglaubliche Reichweite von 27 Millionen Menschen. Zusammen sind sie das TikTok-Traumpaar schlechthin. Gemeinsam erreichen sie über 131 Millionen Menschen.

Addisons Vermögen wird auf 5 Millionen Dollar geschätzt

Ihr Liebesleben läuft genauso rund wie Addisons Karriere. Das Vermögen der schönen Tänzerin wird auf satte fünf Millionen Dollar geschätzt und das mit gerade mal 19 Jahren! Jeder kennt Addison, jeder liebt Addisons Tanz-Videos. Egal ,was die hübsche TikTokerin anfasst, es verwandelt sich zu Gold. Bevor sie TikTok-Millionärin wurde, war Addisons Leben noch etwas bodenständiger. Die 19-Jährige hat nämlich mal Journalismus studiert. Heute kann Addison ausschließlich von ihrer Social Media-Karriere leben.

Addison wird jetzt Schauspielerin

Aber das ändert sich jetzt: Addison verdient nicht mehr länger nur mit Social Media ihr Geld. Schon bald wird man die Instagram-Beauty auf der großen Leinwand sehen. Die Tänzerin hat sich einen Mega-Deal an Land gezogen. Die 19-jährige wird ein Teil des Remakes „Eine wie keine“ sein und darin sogar eine Hauptrolle spielen. In einem Instagram-Post schwärmt Addison „Meine Träume werden wahr! Ich bin so aufgeregt, euch endlich die Neuigkeiten mitzuteilen, dass ich die Gelegenheit bekomme, mein Schauspieldebüt in „Einer wie keiner“ zu geben, einem Remake von „Eine wie keine“, einem meiner Lieblingsfilme“, schreibt sie.

(TSK)