Erstmals in der neuen Staffel „Wer stiehlt mir die Show?“: Joko muss sich geschlagen geben

"Wer stiehlt mir die Show?" hat kommende Woche einen neuen Gastgeber. (hub/spot)

SpotOn News | 26.02.2024, 07:47 Uhr

Joko Winterscheidt hat das Glück verlassen. In der aktuellen Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" musste er im Finale eine Niederlage einstecken. Das ist in der kommenden Woche der Gastgeber...

In der dritten Folge (25. Februar) der siebten Staffel der TV-Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) hat Joko Winterscheidt (45) erstmals in der aktuellen Staffel eine Niederlage einstecken müssen und seinen Moderationsjob verloren. Am Sonntagabend spielte er erneut gegen die beiden Sängerinnen Sarah Connor (43) und Lena Meyer-Landrut (32), seinen langjährigen Show-Kollegen Klaas Heufer-Umlauf (40), sowie Wildcard-Gewinnerin Marina.

Sarah Connor war in der neuen Ausgabe der Sendung die erste, die gehen musste, gefolgt von Lena Meyer-Landrut. Im Halbfinale standen sich damit Marina und Klaas Heufer-Umlauf gegenüber, der TV-Star konnte die Runde am Ende für sich entscheiden. Zum dritten Mal hieß das Finale damit Joko gegen Klaas. Dieses Mal aber mit einem anderen Ausgang: Klaas holte sich am Ende den Sieg. In der kommenden Woche (3. März) moderiert er damit die Show.

Die Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" (insgesamt sechs Folgen) läuft immer sonntags um 20:15 Uhr bei ProSieben sowie bei Joyn.

"Wer stiehlt mir die Show?": So funktioniert die Sendung

Die jeweils vier Herausforderer müssen sich zunächst untereinander in verschiedenen Quiz-Kategorien bekämpfen, um einen Finalisten herauszukristallisieren. Im Finale geht es dann gegen Joko Winterscheidt, der bei einer Niederlage seine Show in der kommenden Folge an den Gewinner oder die Gewinnerin abtritt und in der nächsten Woche selbst zu einem Herausforderer wird, um seine Sendung nach Möglichkeit zurückzugewinnen.