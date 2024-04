Neuer Kinostarttermin Wermutstropfen für Fans: Disney verschiebt „Vaiana“-Realfilm

Dwayne Johnson wird etwas später als bisher angenommen als reale Version seiner Animations-Figur Maui im Kino zu bewundern sein. (lau/spot)

SpotOn News | 06.04.2024, 12:30 Uhr

Der beliebte Disney-Animationsfilm "Vaiana" erhält ein Live-Action-Remake. Doch auf das müssen alle Fans von Vaiana, Maui und Co. etwas länger warten, als bisher gedacht. Disney hat den Kinostarttermin der Realverfilmung nämlich um ein Jahr verschoben.

Alle Fans der beliebten Disney-Figur Vaiana müssen sich ein wenig länger gedulden als bisher angenommen, ehe sie das mit Spannung erwartete Live-Action-Remake des Films zu sehen bekommen. Denn die Realfilm-Version des Animationsfilms "Vaiana" kommt nicht wie zuvor angekündigt im Sommer 2025 in die Kinos. Stattdessen hat "Vaiana" von Disney den 10. Juli 2026 als neuen US-Kinostarttermin erhalten, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet. Für die Verschiebung des Werks gibt es dabei gleich mehrere Gründe.

Video News

"Vaiana 2" startet vor der Live-Action-Version

Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass der ikonische Animationsfilm "Vaiana" aus dem Jahr 2016 ein Remake mit echten Schauspielern erhält. In der Live-Action-Version wird Maui-Sprecher Dwayne Johnson (51) seine aus dem Animationsfilm bekannte Rolle wieder übernehmen, während Vaiana-Sprecherin Auli'i Cravalho (23) nicht zurückkehren wird.

Disney hat den bereits angekündigten Film nun verschoben, um der Konkurrenz aus dem eigenen Haus aus dem Weg zu gehen. Denn im November 2024 erscheint schon die Animationsfilm-Fortsetzung "Vaiana 2" in den Kinos. Der ursprüngliche Kinostarttermin für das Live-Action-Remake des ersten Teils hätte daher zu nah am Startdatum von "Vaiana 2" gelegen, sodass sich die Werke möglicherweise gegenseitig Publikum weggenommen hätten. Daneben haben die Dreharbeiten zum "Vaiana"-Realfilm gegenwärtig wohl auch noch gar nicht begonnen, was ein weiterer Grund für die jetzt erfolgte Verschiebung des Startdatums gewesen sein dürfte.

"Vaiana"-Star Dwayne Johnson gab im Februar dieses Jahres bekannt, dass die Hauptdarstellerin und Nachfolgerin von Animationsfilm-Sprecherin Auli'i Cravalho für die kommende Realverfilmung bereits gefunden sei. Einen Namen wollte der ehemalige Wrestler und heutige Hollywoodstar jedoch noch nicht nennen. Eine offizielle Bekanntmachung dürfte hier in Kürze folgen. Auch enthüllte Johnson damals, dass Superstar und Grammy-Preisträger Lin-Manuel Miranda (44) zurückkehren wird, um wie schon beim Animations-Erfolg "Vaiana" auch zur Live-Action-Version Songs beizusteuern.