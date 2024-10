Musik Wham!: BBC Two kündigt ,WHAM!: Last Christmas Unwrapped’-Dokumentation an

Andrew Ridgeley and George Michael - Wham! - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 16:00 Uhr

Der 40. Jahrestag des Weihnachtshits der Band wird mit einer einstündigen Dokumentation gefeiert.

Der 40. Jahrestag des ,Last Christmas’-Weihnachtshits von Wham! wird mit der einstündigen Dokumentation ,WHAM!: Last Christmas Unwrapped’ gefeiert.

Der neue Film, der im Dezember auf BBC Two ausgestrahlt wird, zeigt den 61-jährigen Andrew Ridgeley von Wham!, der nach Saas-Fee in der Schweiz zurückkehrt, wo er und der verstorbene George Michael das berühmte Musikvideo zum weihnachtlichen Klassiker aus dem Jahr 1984 drehten.

George, der am Weihnachtstag 2016 verstarb, wird in der kommenden Dokumentation in Archivaufnahmen und Fotos zu sehen sein. Der Bürgermeister von Saas-Fee, der die beiden Künstler am verschneiten Set damals herumfuhr, wird ebenfalls interviewt, ebenso wie die Background-Sängerinnen des Duos, Pepsi DeMacque-Crockett und Shirlie Kemp von Pepsi and Shirlie. Stars wie Bob Geldof, Mary J Blige, Pet Shop Boy Neil Tennant und Sam Smith sind ebenfalls mit von der Partie und sprechen über den anhaltenden Erfolg des beliebten Weihnachtshits. ,Last Christmas’ schaffte es fünf Wochen in Folge, auf Platz zwei der britischen Single-Charts zu bleiben, wurde zu Weihnachten jedoch schließlich von ,Do They Know It’s Christmas?’ von Geldof’s Band Aid, an dem George auch mitwirkte, vom Spitzenplatz gedrängt. Der Song erreichte schließlich am Neujahrstag 2021, mehr als 36 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, erneut Platz eins der britischen Single-Charts. ,Last Christmas’ ist im Laufe der Jahre von vielen Künstlern gecovert worden, darunter von Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Piper und sogar von der Computeranimation Crazy Frog.