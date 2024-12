Kampf um beliebtesten Weihnachts-Hit Wham!: „Last Christmas“ vor Mariah Carey in den Single-Charts

Seit genau vierzig Jahren einer der beliebtesten Weihnachts-Songs der Welt: "Last Christmas" von Wham!. (tj/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 21:16 Uhr

Erstmals seit zwei Jahren gelingt es Wham! ("Last Christmas") die Dauer-Konkurrentin Mariah Carey ("All I Want For Christmas Is You") vom Thron der deutschen Vorweihnachts-Charts zu schubsen.

Dass die Deutschen in der Weihnachtszeit gerne Weihnachtslieder hören, ist kaum verwunderlich. Dass in diesem Jahr ganze 52 festliche Lieder die deutschen Single-Top-100 bevölkern, hingegen schon. Wie fast in jedem Jahr konkurrierte auch 2024 der Song "Last Christmas" der britischen Pop-Band Wham! wieder mit der romantischen Weihnachts-Hymne "All I Want For Christmas Is You" der US-amerikanischen Sängerin Mariah Carey (55) um die Spitzenposition in den Offiziellen Deutschen Charts. Allem Anschein nach machte in diesem Jahr Wham! nach zwei Jahren Unterbrechung wieder das Rennen.

"Last Christmas" schickt Mariah Carey auf Platz zwei

Wie Gfk Entertainment informiert, lag Maria Carey mit ihrem Weihnachts-Megahit aus dem Jahr 1994 in den vergangenen Wochen insgesamt 20 Wochen an der Spitze der deutschen Single-Charts und wurde nun kurz vor Weihnachten von Wham! und ihrem Song "Last Christmas" wieder von dieser Position verdrängt. Als Grund für dieses späte Überholmanöver gilt die Herausgabe einer limitierten Neuauflage der Kult-Single zum 40. Jubiläum des 1984 veröffentlichten Songs.

Den Offiziellen Deutschen Charts zufolge liegt Shakin' Stevens (76) mit "Merry Christmas Everyone" hinter Wham! und Carey auf Platz drei, gefolgt von Brenda Lee (80) mit "Rockin' Around The Christmas Tree" und José Feliciano (79) mit "Feliz Navidad".