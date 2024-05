Film Whoopi Goldberg kündigt ‚Sister Act 3‘ an

Bang Showbiz | 24.05.2024

Die Darstellerin verriet, dass der Film schon „bald“ erscheinen wird.

Whoopi Goldberg verriet, dass ‚Sister Act 3‘ schon „bald“ erscheinen wird.

Die 68-jährige Schauspielerin, die in der Filmreihe die Rolle der Deloris Van Cartier spielt, enthüllte dass sie über den lang erwarteten Film „aufgeregt“ sei und obwohl sie keine Details zu der Handlung verriet, versicherte sie den Fans, dass sie nicht mehr lange darauf warten müssen, den Film zu sehen.

Die Darstellerin erzählte in einem Interview gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich kann euch sagen, dass er kommt. Er kommt um den Berg, wenn er kommt. Er wird schon bald da sein. Ich bin aufgeregt. Es ist Zeit dafür, wissen Sie, es ist an der Zeit.” Nach Jahren der Verzögerung sei Whoopi der Meinung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für den Film gekommen sei. Der Star fügte hinzu: „Weil wir lachen müssen, weißt du? Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen, aber was auch immer es ist, ich muss dabei viel lachen … Ich denke, dass ich auch gut darin bin, andere Leute zum Lachen zu bringen.“ Am Anfang des Monats gab die ‚View‘-Moderatorin, die zusammen mit Tyler Perry den Film produziert, bekannt, dass sie Papst Franziskus einen Cameo-Auftritt in dem Film angeboten hatte, da er „ein bisschen ein Fan“ der Filmreihe zu sein schien. Die Prominente erklärte gegenüber Jimmy Fallon in der ‚The Tonight Show‘-Talkshow: „Ich habe ihm einen Part angeboten. Er sagte, er würde sehen, wie seine Zeitplanung wäre.” Im Oktober 2022 hatte Whoopi zugegeben, dass sie es lieben würde, wenn Nicki Minaj, Lizzo und Keke Palmer in ‚Sister Act 3‘ gecastet würden.