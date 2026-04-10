Stars Oprah Winfrey versuchte, Hochzeit mit Beatles-Legende Paul McCartney zu manifestieren

Oprah Winfrey - AVALON - OCTOBER 2025 - American Ballet Theatre NYC Fall Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 18:00 Uhr

Oprah Winfrey hat versucht zu manifestieren, Paul McCartney zu heiraten.

Die globale Medienmogulin, Produzentin, Schauspielerin und Philanthropin ist eine der größten Ikonen im Showbiz. Doch auch die Moderatorin, die 25 Staffeln lang ihre eigene Talkshow hatte, ist nicht immun gegen Schwärmereien für andere Stars.

Sie scheint alles erreicht zu haben, doch obwohl sie alles bekommen hat, was sie sich je gewünscht hat, verriet Oprah, dass der einzige Traum, den sie nie verwirklichen konnte, die Ehe mit dem ‚The Long and Winding Road‘-Sänger war. Als Teenager glaubte sie sogar, sie könne ihn dazu bringen, an sie zu denken, während sie Songs von den Beatles hörte. In der ‚The Late Show with Stephen Colbert‘ am Dienstag (7. April) sagte Oprah: „Alles, was ich mir je gewünscht oder erträumt habe, ist wahr geworden. Außer, dass ich Paul McCartney nicht geheiratet habe. Ich habe versucht, ihn dazu zu bringen, an mich zu denken.“

Oprah war in ihrer Jugend ein großer Fan der Beatles und mochte – wie viele Teenager-Mädchen – Paul am liebsten, mehr als John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Sie sagte: „Natürlich war Paul mein Lieblings-Beatle … Ich bin morgens aufgewacht, habe mich auf die Treppe gestellt und gesagt: ‚Denk an mich, denk an mich, denk an mich.'“

Die 72-Jährige bekam Jahrzehnte später endlich die Gelegenheit, den heute 83-jährigen McCartney zu treffen und zu interviewen. Und sie nutzte die Chance, ihn direkt zu fragen, ob sie ihm in den 1960er-Jahren jemals in den Sinn gekommen sei. Sie sagte: „Meine erste Frage an ihn war: ‚All die Jahre, ich war 14 und habe an dich gedacht. Hast du jemals auch nur einmal an mich gedacht?'“ McCartney antwortete charmant: „Jeden Tag, Baby, jeden Tag.“ Oprah und Paul erlebten außerdem einen unvergesslichen Moment zusammen, als beide 2010 bei den Kennedy Center Honors ausgezeichnet wurden. Sie sagte: „Als ‚Hey Jude‘ gespielt wurde, nahm er meine Hand. Und das war der Traum, den ich all die Jahre hatte!“

McCartney kündigte kürzlich sein 19. Solo-Studioalbum ‚The Boys of Dungeon Lane‘ an, mit der Lead-Single ‚Days We Left Behind‘, die seine erste Soloveröffentlichung seit fünf Jahren markiert.