Stars ‚Seine Lippen wurden blau‘: Neues Buch beschreibt Nahtoderfahrung von Mick Jagger

Mick Jagger - Leopoldstadt - Broadway Opening Night - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2026, 14:38 Uhr

'Seine Lippen wurden blau': Neues Buch beschreibt Nahtoderfahrung von Mick Jagger.

Sir Mick Jagger wäre laut einem neuen Buch beinahe nach dem Konsum von Heroin gestorben.

Der Frontmann von The Rolling Stones soll 1976 in der Wohnung des Musikproduzenten Marshall Chess in New York City „auf dem Boden zusammengebrochen“ sein und musste danach wiederbelebt werden. Laut ‚Page Six‘ schildert Bob Spitz den angeblichen Vorfall in seinem neuen Buch ‚The Rolling Stones: The Biography‘. Marshall berichtete dem Autor, dass Mick ihn spät in der Nacht nach einer Party besucht habe, um Drogen zu finden. Obwohl er zu dieser Zeit versuchte, clean zu werden, sei der Produzent in Jaggers Limousine gestiegen, und sie hätten einen „buddhistischen Heroindealer“ aufgesucht, der „rund um die Uhr für New Yorker Junkies verfügbar“ gewesen sei. Das Paar habe angeblich „ein kleines Gramm Heroin geteilt“, doch nur zehn Minuten später sei Mick „auf dem Boden zusammengebrochen“. Der Autor schrieb: „Mick war bewusstlos. Chess versuchte, ihn aufzurichten, schlug ihm sogar ein paar Mal ins Gesicht, aber nichts. [Micks] Lippen wurden blau.“ Marshall fügte hinzu: „Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich hatte panische Angst. Mick Jagger wird in meiner verdammten Wohnung sterben.“

Der Produzent rief einen Krankenwagen und kontaktierte außerdem den damaligen Präsidenten von Atlantic Records, Ahmet Ertegun, der schnell zusammen mit Faye Dunaway eintraf. Die Schauspielerin rief einen Freund an, der Präsident des nahegelegenen Lenox Hill Hospital war, und organisierte „ein Zimmer, in dem sie Mick unterbringen konnten, damit es keine Öffentlichkeit gab“. Marshall führte Mund-zu-Mund-Beatmung durch, bis die Rettungskräfte eintrafen. Als diese ankamen, bekam Mick Sauerstoff, „woraufhin er wieder zu atmen begann“.

Das Buch schildert außerdem eine weitere brenzlige Situation für den Sänger von ‚Paint It Black‘ nach einem Streit mit Schlagzeuger Charlie Watts, der im August 2021 starb. Der Vorfall ereignete sich 1984 in Amsterdam, wo sich die Band versammelt hatte, um über ihre Zukunft zu sprechen und Spannungen zu klären. Mick kam nach einer Nacht mit Keith Richards nach Hause und rief gegen 5 Uhr morgens in Charlies Zimmer: „Wo ist mein Schlagzeuger?“ Weniger als eine halbe Stunde später stürmte Charlie, im Anzug gekleidet, herüber, packte ihn am Kragen und rief: „Nenn mich niemals deinen Schlagzeuger!“ Laut Buch „holte er dann aus und schlug Mick direkt auf den Kiefer“, was beinahe schlimme Folgen gehabt hätte, da Mick fast aus einem offenen Fenster in einen Kanal gestürzt wäre. Keith erinnerte sich, wie der Frontmann „rückwärts auf eine Platte mit Räucherlachs fiel“ und „gefährlich über einen Tisch in Richtung eines offenen Fensters und des darunterliegenden Kanals rutschte“. Er fügte hinzu: „Ich habe einfach sein Bein gepackt und ihn davor bewahrt, hinauszufallen.“