Film Will Smith: Abschied von seiner Rolle in ‚Sugar Bandits‘

Will Smith - Photo Call Madrid - BAD BOYS: RIDE OR DIE - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 14:15 Uhr

Der Star hat sich dazu entschieden, nicht in dem Film mitzuspielen.

Will Smith hat sich dazu entschieden, nicht in ‚Sugar Bandits‘ mitzuspielen.

Der 55-jährige Schauspieler hat sich von dem Projekt wegen Terminkonflikten verabschiedet, wobei der ‚Independence Day‘-Darsteller und seine Produktionsfirma Westbrook an dem Actionfilm mit einem großen Budget beteiligt bleiben werden.

Westbrook soll angeblich versuchen, Wills Rolle neu zu casten, und plant weiterhin, ‚Sugar Bandits‘ im nächsten Jahr zu drehen. Jetzt gibt es jedoch Zweifel, weil der Film an führende Verleiher und Amazon Prime verkauft wurde, in der Annahme, dass der Oscar-Preisträger die Hauptrolle in dem Projekt spielen würde. Smith sollte in dem Film einen ehemaligen Soldaten der Spezialeinheiten verkörpern, der eine Eliteeinheit der Bürgerwehr befehligt, die daran arbeitet, den Drogenhandel in Boston auszulöschen. Der ‚Sicario 3 – Der Soldat‘-Filmemacher Stefano Sollima ist als Regisseur mit an Bord und der Film befand sich vor den geplanten Dreharbeiten in Montreal in der Vorproduktion. Der Fortschritt war ins Stocken geraten, nachdem Zweifel an Smiths Teilnahme an dem Streifen aufkamen. Will erklärte zuvor, dass es wegen Verbesserungen bei TV-Sendungen schwieriger geworden sei, Kassenschlager im Kino zu landen, da die Zuschauer dazu gelockt werden müssten, ins Kino zu gehen.