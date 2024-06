Musik Will Smith: Debüt seiner neuen Single bei den BET Awards 2024

Will Smith - Photo Call Madrid - BAD BOYS: RIDE OR DIE - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2024, 16:00 Uhr

Der Darsteller wird bei den Awards einen brandneuen Song präsentieren.

Will Smith wird bei den BET Awards 2024 einen brandneuen Song präsentieren.

Der ‚Prinz von Bel-Air‘-Star, der vor allem für seine Hits ‚Gettin‘ Jiggy Wit It‘, ‚Men In Black‘ und ‚Wild Wild West‘ bekannt ist, hatte 2017 den Song ‚Get Lit‘ herausgebracht, hat aber seit ‚Lost and Found‘ von 2005 kein Album mehr veröffentlicht.

Im selben Jahr nahm Smith zum letzten Mal an der Preisverleihung teil, bei der schwarze Entertainer und andere Minderheiten in den Bereichen Musik, Film, Sport und Philanthropie geehrt werden. ‚Lose Control‘-Hitmacher Teddy Swims hatte vor kurzem verkündet, dass er einen Song mit Will schrieb. Der ‚Door‘-Musiker habe jedoch keine Ahnung davon, was aus seiner Kollaboration mit dem 55-jährigen Schauspieler und Rapper werden wird. In einem Gespräch gegenüber ‚NME‘ verriet Teddy: „Ich weiß nicht, was damit passieren wird und kann noch nichts bestätigen, aber einfach mit ihm zusammen zu arbeiten und Wissen und Weisheit von jemandem zu lernen, der das alles durchmachte, das war verrückt. Ich war bei ihm zu Hause und habe versucht, mit meiner Mutter über FaceTime zu reden, weil sie ihn liebt. Sie hat nicht geantwortet, aber er hat mir seine Nummer gegeben und am nächsten Morgen um 8 Uhr geschrieben, dass ich uns allen einen Gruppenchat erstellen könnte.“ Der 31-jährige Künstler lobte den ‚Men in Black‘-Darsteller in den höchsten Tönen, der zuvor für Kontroversen sorgte, als er Komiker Chris Rock bei den Oscars 2022 ohrfeigte, und verriet: „Er ist der süßeste Kerl aller Zeiten.“