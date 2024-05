Auch seine Schwiegermutter war dabei Will Smith macht „Bad Boys 4“-Filmpremiere zur Familienangelegenheit

Will Smith mit seinen Kindern Trey (li.), Willow (2.v.l.) und Jaden (2.v.r.) sowie Ehefrau Jada und Schwiegermutter Adrienne (re.) in Los Angeles. (eee/spot)

SpotOn News | 31.05.2024, 10:48 Uhr

Will Smith kann auf seine Familie zählen. Zur Filmpremiere von "Bad Boys 4" kam der Schauspieler samt Ehefrau, Kindern und Schwiegermutter auf den roten Teppich.

Mit der ganzen Familie auf dem roten Teppich: Das gab es bei Will Smith (55) schon länger nicht mehr. Der Oscarpreisträger hat am Donnerstag (30. Mai) die Premiere seines neuen Films "Bad Boys: Ride or Die" in Los Angeles gefeiert. Sowohl Ehefrau Jada Pinkett Smith (52), seine Schwiegermutter als auch Will Smiths drei Kinder unterstützten den Schauspieler bei seinem Auftritt in Hollywood.

Video News

Alle drei Kinder, Ehefrau und Schwiegermutter waren dabei

Und stylische Looks gab es ebenfalls zu sehen. Will Smith selbst kam in einem All-Black-Everything-Look, bestehend aus weiter Anzughose, T-Shirt, gemustertem Jackett und Mütze. Eine gold-schwarze Kette und eine dunkle Sonnenbrille mit hellbraunen Gläsern machten das Outfit komplett.

Ehefrau Jada Pinkett Smith kam in einem durchsichtigen Kleid mit futuristischem Muster und tiefem Dekolleté. Ihre kurzen Haare trägt sie aktuell in Platinblond. Ihre Mutter Adrienne Banfield-Norris (70) setzte auf ein enges Jeanskleid mit Spaghettiträgern.

Tochter Willow (23) schlüpfte in ein elegantes, langes Blazerkleid mit Karomuster und V-Ausschnitt, darunter trug sie eine passende Hose mit demselben Muster. Ihre Haare stylte sie zu einem coolen Afro. Bruder Jaden Smith (25) kam in lässiger Baggy-Jeans, dazu trug er eine Kombi aus weißem Hemd, Krawatte und Weste. Auch er setzte auf eine Sonnenbrille.

Zu guter Letzt schloss sich auch Will Smiths ältester Sohn Trey Smith (31) der familiären Runde an. Er stammt aus Smiths Ehe mit Sheree Zampino (56), die 1995 geschieden wurde. Der 31-Jährige schlüpfte für die Filmpremiere in einen petrolfarbenen Anzug mit dazu passender Krawatte.

"Bad Boys 4" ab 5. Juni im Kino

Die Familie von Will Smiths Co-Star Martin Lawrence (59) war am Donnerstag in Los Angeles ebenfalls zugegen. Die beiden Schauspieler sind auch im vierten Teil der "Bad Boys"-Filmreihe wieder als Polizei-Duo Mike Lowrey (Smith) und Marcus Burnett (Lawrence) zu sehen. Der Film kommt am 5. Juni in die Kinos.