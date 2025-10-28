Stars Will Smith rief Wanda Sykes an, um sich für Oscar-Ohrfeige zu entschuldigen

Bang Showbiz | 28.10.2025, 18:00 Uhr

Wanda Sykes hat enthüllt, dass Will Smith sie anrief, um sich dafür zu entschuldigen, dass er ihre große Oscar-Nacht ruiniert hat.

Die 61-jährige Komikerin gehörte zu den Moderatorinnen bei der Oscar-Verleihung im März 2022 in Los Angeles – doch ihr glamouröser Abend wurde von dem Drama überschattet, als Will auf die Bühne stürmte und Moderator Chris Rock ohrfeigte, weil dieser einen Witz über Wills Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Sykes verriet später, dass der Vorfall sie „körperlich krank“ gemacht habe und sie zunächst keine Entschuldigung von Smith erhalten habe.

Nun hat Sykes jedoch ein Update gegeben und bestätigt, dass sie schließlich doch einen Anruf erhielt. Sie bestätigte gegenüber ‚Variety‘, dass er sich schließlich doch entschuldigte: „Ja, hat er. Er hat angerufen. Ich hatte COVID oder eine schlimme Erkältung. Ich habe nur zurückgeschrieben: ‚Hey, ich habe deine Nachricht bekommen. Danke. Ich kann nicht sprechen.‘ Aber er hat angerufen.“

Sykes hatte kurz nach der Verleihung bereits in der ‚The Ellen DeGeneres Show‘ über das Geschehene gesprochen. Sie erzählte der Gastgeberin: „Wir hatten gerade Chris aus unserem Sketch angekündigt, also rannte ich zu meinem Trailer, weil ich ihn ansehen wollte.“ Sie zog sich um, sah ihrem Kollegen über den Bildschirm zu und verließ dann ihren Trailer, um wieder in den Saal zu gehen. „Dann ging ich zum Monitor backstage und sah nur, wie Will die Bühne verließ und alles still war. Ich dachte: ‚Was ist passiert? Was ist passiert?‘ Und alle sagten: ‚Oh mein Gott.‘ Und dann fing Will an, von seinem Platz aus zu fluchen. Und ich dachte nur: ‚Passiert das wirklich?'“ Sie fügte hinzu: „Und dann zeigte mir jemand das Video und sagte: ‚Ja, er hat Chris geschlagen.‘ Und ich fühlte mich einfach so schrecklich für meinen Freund Chris. Es war widerlich. Ich fühlte mich körperlich schlecht. Ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert davon.“