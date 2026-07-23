Stars William Shatner vertraut auf das Universum

William Shatner 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 19:00 Uhr

William Shatner glaubt aufgrund seines Vertrauens in das Universum nicht daran, dass er „sterben wird“.

Bei dem 95-jährigen Schauspieler wurde 2023 ein metastasiertes malignes Melanom im vierten Stadium diagnostiziert, bevor er 2024 jedoch für krebsfrei erklärt wurde. Er glaubt, dass er über eine bestimmte „Schwingung“ verfügt. Er versucht, sein Leben zu führen, indem er sich stets der „Magie“ von allem bewusst bleibt, was ihn umgibt.

Er sagte dem Magazin ‚People‘: „Sie sagten: ‚Sie haben Krebs. Wenn Sie später gekommen wären, wären Sie tot gewesen.‘ Ja, sehen Sie? Das ist mein Leben. Ich glaube, dass ich eine Schwingung habe, und offenbar besteht auch das Universum vollständig aus Schwingungen.“ Alles um uns herum sei „nichts“ und selbst jetzt glaube er nicht daran, dass er sterben werde. Stattdessen bringe der Schauspieler sich selbst bei, sich seiner Gefühle bewusst zu sein, dessen, was er sieht, und dessen, was seine Sinne wahrnehmen. Er fügte hinzu: „Ich fahre Auto und lächle dabei, oder ich sehe einen Kolibri im Haus und achte ganz bewusst darauf, wie sich seine Flügel bewegen. Und ich denke an meinen Hund und meine Kinder … Ich bin mir der Magie von all dem bewusst.“

Der ‚Star Trek‘-Star hat seine Fans dazu ermutigt, seine Sichtweise auf das Leben zu übernehmen, obwohl er weiß, dass die jeweiligen Lebensumstände es nicht immer einfach machen, optimistisch zu sein. Er sagte: „Für uns ist es leicht, hier in diesem schönen Haus, mit reichlich Essen, Erholung und Bildung zu sagen: ‚Gib deinem Leben einen Sinn.‘ Es ist sehr viel schwieriger, in Armut zu leben, um jeden Dollar kämpfen zu müssen und sich zu fragen, wie man das alles überstehen soll. Ich verstehe das. Ich habe das selbst erlebt.“ Es sei aber trotzdem möglich, das durchzustehen und sich zugleich der Schönheit um einen herum bewusst zu sein sowie der Schönheit des Bewusstseins, die es einem ermöglicht, ein Blatt, das Universum oder eine Beziehung wertzuschätzen, so Shatner: „Das ist von entscheidender Bedeutung. Es gibt keine andere Zeit als jetzt.“

William und seine Tochter Melanie Shatner Gretsch, die zur selben Zeit wie ihr Vater gegen eine andere Form von Krebs im vierten Stadium kämpfte, starten einen neuen Podcast mit dem Titel ‚No Time but Now‘. Beide gaben zu, dass die Aufnahmen der Reihe sowohl für sie selbst als auch für ihre Interviewgäste eine „herrliche Erfahrung“ gewesen seien. William sagte: „Wir machen diesen Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie wichtig es ist, das Leben jetzt zählen zu lassen.“