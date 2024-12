Initiative für mehr seelische Gesundheit William und Kate: Royale Weihnachtshilfe für die ländlichen Nachbarn

Prinz William und Prinzessin Kate kümmern sich um ihre Nachbarn. (ili/spot)

SpotOn News | 21.12.2024, 10:35 Uhr

Prinz William und Prinzessin Kate starten ein Pilotprojekt für bessere psychische Gesundheitsversorgung in der Region um ihr Landhaus Anmer Hall. Die Initiative richtet sich besonders an Landwirte und Menschen in ländlichen Gebieten.

Der britische Thronfolger Prinz William (42) und seine Frau Prinzessin Kate (42) setzen sich mit einem neuen Projekt für die psychische Gesundheit ihrer Nachbarn ein. Das Paar startet Anfang 2025 eine Initiative zur Unterstützung der ländlichen Bevölkerung rund um ihr Landhaus Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk.

"Wir sind uns der speziellen Herausforderung für die psychische Gesundheit in ländlichen Gebieten sehr bewusst, besonders in der landwirtschaftlichen Gemeinschaft", erklärte Sonja Chilvers, Interims-Geschäftsführerin der beteiligten Organisation Norfolk and Waveney Mind, laut "People"-Magazin. Die Wohltätigkeitsorganisation wird das Projekt gemeinsam mit der Royal Foundation des Prinzenpaares und dem Prudence Trust durchführen.

Besorgniserregende Situation auf dem Land

"Ländliche Isolation und psychische Probleme sind nach wie vor weit verbreitet", heißt es in der Mitteilung des Kensington Palastes dazu. Das Pilotprojekt soll verschiedene Anlaufstellen und Gesprächsangebote schaffen – von Eltern-Kind-Gruppen bis hin zu speziellen Männergruppen.

William und Kate kennen die Region gut. Mit ihren drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) verbringen sie regelmäßig Zeit in Anmer Hall. Erst kürzlich zog sich die Familie dorthin zurück, nachdem die Kinder am 13. Dezember in die Weihnachtsferien starteten.

Modellprojekt mit Zukunft

"Wenn das Projekt erfolgreich ist, könnte es als Vorbild für andere ländliche Regionen und Gemeinden im Vereinigten Königreich dienen", betont Chilvers. Die Initiative umfasst persönliche Beratungsgespräche sowie niedrigschwellige Anlaufstellen.

Prinz William hatte sich bereits in der Vergangenheit für das Wohlergehen von Landwirten eingesetzt und bei einem Besuch in Cornwall im Oktober die Bedeutung von Resilienz und psychischer Gesundheit im ländlichen Raum hervorgehoben.

Ein turbulentes geht zu Ende

Für das Prinzenpaar geht damit ein turbulentes Jahr zu Ende. Nach Kates Krebsdiagnose und erfolgreicher Chemotherapie, die sie im September abschließen konnte, zeigte ihre Weihnachtskarte einen Moment aus dem Video, in dem sie ihre Genesung verkündete.

"Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr", lautet die Botschaft auf der Karte, die das Paar in einem kurzen Clip in den sozialen Medien teilte – mit funkelndem Weihnachtsbaum und fallendem Kunstschnee im Hintergrund.