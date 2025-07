Musik Sabrina Carpenter: Überraschendes ‚Hungry Like The Wolf‘-Duett mit Duran Duran beim BST Hyde Park Sabrina Carpenter wurde bei ihrem zweiten Auftritt im Rahmen des BST Hyde Park überraschend von Duran Duran unterstützt und gemeinsam performten sie den Song ‚Hungry Like The Wolf‘. Die ‚Espresso‘-Sängerin wurde von den 80er-Jahre-Ikonen für eine Darbietung des Hits von 1982 auf ihrer zweiten Headliner-Show in London am Sonntag (6. Juli) begleitet. Sabrina kündigte die […]