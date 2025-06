Stars Winnie Harlow hat es mit ihrer Hochzeit nicht eilig

Winnie Harlow - 2019 - 21 Bridges premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 11:00 Uhr

Das Supermodel ist seit Februar verlobt - doch die Hochzeit könnte noch eine Weile auf sich warten lassen.

Winnie Harlow will mit ihren Hochzeitsplänen nichts überstürzen.

Die 30-Jährige gab im Februar ihre Verlobung mit dem Basketballstar Kyle Kuzma bekannt. Das Promi-Paar ist seit rund fünf Jahren zusammen. Doch mit der Hochzeit wollen sich die Turteltauben Zeit lassen.

Gegenüber ‚Us Weekly‘ verriet das Supermodel: „So viele Leute fragen mich nach der Verlobung und wann die Hochzeit ist – und wisst ihr was? Ich will nichts überstürzen.“ Der Fashion-Star fügte hinzu: „Ich möchte alles perfekt machen und so, wie ich es mir vorstelle. Ganz egal, wie viel Zeit oder Aufwand das braucht – ich will diesen Moment einfach genießen.“

Winnie hat im Laufe ihrer Karriere große Erfolge gefeiert. Ihr Selbstbewusstsein schreibt sie ihrer Großmutter zu. „Meine Großmutter ist eine feurige jamaikanische Löwin – genau wie ich – und sie war schon immer selbstbewusst“, erzählte die Laufsteg-Beauty. „Ich habe ihr zugesehen, wie sie sich die Nägel rot lackierte, ihr Make-up auflegte, ihre Frisuren aussuchte.“ Die „mutigen Mode-Entscheidungen“ ihrer Großmutter hätten sie stets inspiriert.

Ihre Verlobung hatten Winnie und Kyle im Februar mit einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt gegeben. Das verliebte Paar teilte eine Reihe von Fotos, auf denen es sich an Bord eines Flugzeugs umarmte und küsste. Die brünette Schönheit veröffentliche außerdem Bilder ihres funkelnden Verlobungsrings.

Den Heiratsantrag machte der 29-Jährige seiner Liebsten während eines Urlaubs auf den Turks- und Caicosinseln. Winnie hatte den Antrag nicht kommen sehen – selbst nachdem Kyle ihre Flugzeugkabine mit Rosen, Luftballons, Schokolade und Champagner gefüllt hatte. Das Model verriet im Gespräch mit dem ‚Vogue‘-Magazin: „Ich hatte immer noch keine Ahnung, was das ist. Ich dachte nur: ‚Das ist so süß für den Valentinstag, oh mein Gott!'“