Stars ‚Wir werden zahlen‘: Savannah Guthrie teilt verzweifelten Appell für die sichere Rückkehr ihrer Mutter

Savannah Guthrie and siblings - Instagram - Feb - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2026, 11:00 Uhr

Die US-Moderatorin meldet sich erneut in einem Video zu Wort und richtet verzweifelte Worte an die Entführer ihrer Mutter.

Savannah Guthrie sagt, ihre Familie werde „zahlen“, um die sichere Rückkehr ihrer Mutter Nancy Guthrie zu gewährleisten.

In ihrem jüngsten Video-Appell wurde die ‚Today Show‘-Moderatorin von ihren Geschwistern Cameron und Annie begleitet, als sie Nancys Entführer eindringlich dazu aufforderte, sie freizulassen. Die 84-Jährige war am Abend des 31. Januar aus ihrem Haus nahe Tucson im US-Bundesstaat Arizona verschwunden.

In dem am Samstag (7. Februar) auf Instagram geteilten Clip sagte Savannah: „Wir haben eure Nachricht erhalten und wir verstehen. Wir flehen euch jetzt an, unsere Mutter zu uns zurückzubringen, damit wir mit ihr zusammen sein können. Nur so werden wir Frieden finden. Das ist für uns von unschätzbarem Wert, und wir werden zahlen.“ Details zu der Nachricht, auf die sich die 54-Jährige bezog, wurden in dem Video nicht genannt.

Am Freitag (6. Februar) berichtete der Fernsehsender KOLD aus Tucson, dass er eine E-Mail im Zusammenhang mit Nancys Verschwinden erhalten habe. Deren Inhalt könne jedoch nicht veröffentlicht werden, da das FBI derzeit die Echtheit prüfe. Die Sheriff-Behörde des Pima County, die den Fall gemeinsam mit dem FBI-Büro in Phoenix untersucht, erklärte gegenüber ‚People‘: „Auch wenn es sich hierbei um ein neues Puzzleteil handelt, bitten das FBI und das Sheriff’s Department weiterhin jeden mit Hinweisen, sich unter 1-800-CALL-FBI an das FBI zu wenden.“

Das FBI biete weiterhin eine Belohnung von bis zu 50.000 US-Dollar für relevante Informationen. Am 4. Februar hatten Savannah, Annie und Cameron bereits dazu aufgerufen, dass sich Nancys Entführer melden sollten, um zu bestätigen, dass sie noch am Leben ist.