Stars Wireless Festival abgesagt, nachdem Kanye West Einreise ins UK verweigert wurde

Kanye West - FEB 20 - Photoshot - 2020 Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 18:00 Uhr

Das Wireless Festival wurde abgesagt, nachdem das Innenministerium Kanye die ETA entzogen und ihm damit die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigert hat.

Festival Republic bestätigte die Entscheidung in einer Erklärung und teilte mit, dass alle Ticketinhaber Rückerstattungen erhalten werden. Ein Sprecher sagte: „Das Innenministerium hat YE die ETA entzogen und ihm damit die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigert. Infolgedessen wird das Wireless Festival abgesagt und alle Ticketinhaber erhalten eine Rückerstattung.“ Wie bei jedem Wireless Festival seien im Vorfeld der Buchung von YE mehrere Beteiligte konsultiert worden, und zu diesem Zeitpunkt seien keine Bedenken geäußert worden.

Die Veranstalter des Festivals waren zuvor für die Buchung von Kanye West stark kritisiert worden. Der Rapper war in den letzten Jahren immer wieder wegen Hasstiraden und antisemitischer Hetze aufgefallen. Der Sprecher fügte hinzu: „Antisemitismus in all seinen Formen ist abscheulich, und wir erkennen die realen und persönlichen Auswirkungen dieser Themen an. Wie YE heute sagte, erkennt er an, dass Worte allein nicht ausreichen, und hofft dennoch, die Gelegenheit zu bekommen, einen Dialog mit der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu beginnen.“

Die Entscheidung des Innenministeriums folgt zunehmender Kritik an Kanyes Verhalten in der Vergangenheit und an antisemitischen Äußerungen. Ein Sprecher von Premierminister Keir Starmer sagte zuvor: „Entscheidungen werden von Fall zu Fall im Einklang mit dem Gesetz und den verfügbaren Beweisen getroffen, aber wenn Einzelpersonen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen oder versuchen, Extremismus zu verbreiten, hat die Regierung nicht gezögert zu handeln.“ Dazu gehöre auch die Verweigerung der Einreisegenehmigung für „extremistische Prediger und rechtsextreme Persönlichkeiten“.

Gesundheitsminister Wes Streeting sagte, er sei „entsetzt“ über Kanyes Verhalten und warf ihm vor, seine bipolare Störung als „Ausrede“ zu benutzen. Er sagte: „Was ich sagen würde, ist, dass Kanye West nichts auf dem Wireless Festival verloren hat. Ich denke, die Veranstalter haben einen schrecklichen Fehler gemacht, ihn einzuladen. Das waren nicht nur ein paar unangebrachte Bemerkungen. Das war, glaube ich, ein Verhaltensmuster.“ Antisemitismus sei ernst und könne tödlich sein, und Menschen wie Kanye West, die eine enorme Plattform, Bekanntheit und Reichweite haben, müssten laut dem Politiker die Verantwortung akzeptieren, die damit einhergeht. Streeting fügte hinzu: „Und ich denke nicht, dass er das getan hat. Ich bin nur zutiefst enttäuscht, dass die Festivalveranstalter zu blind sind, das zu erkennen.“

Letzte Woche sagte auch ein Sprecher des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan: „Uns ist klar, dass die früheren Aussagen und Handlungen dieses Künstlers beleidigend und falsch sind und in keiner Weise die Werte Londons widerspiegeln. Dies war eine Entscheidung der Festivalveranstalter und keine, an der das Rathaus beteiligt ist.“

Die Absage erfolgt trotz Kanyes Versprechen, „Frieden und Liebe“ zum Wireless Festival zu bringen. In einer am Dienstag (7. April) veröffentlichten Erklärung sagte er, dass er die Reaktionen auf seinen Auftritt verfolgt habe und direkt darauf eingehen wolle. Er erklärte, dass sein Ziel sei, nach London zu kommen und „eine Show des Wandels“ zu präsentieren, und fügte hinzu, dass er hoffe, durch seine Musik Einheit zu schaffen. Er sagte außerdem, dass er die Gelegenheit begrüßen würde, Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu treffen, und betonte, dass er verstehe, dass Worte allein nicht ausreichen und dass er Veränderung durch sein Handeln zeigen müsse.

Kanye – der auch unter dem Namen Ye bekannt ist – hat in den letzten Jahren heftige Kritik auf sich gezogen, nachdem er antisemitische Aussagen gemacht und Bewunderung für Adolf Hitler geäußert hatte, sogar einen Song mit dem Titel ‚Heil Hitler‘ veröffentlichte und ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz auf seiner Website verkaufte. Später entschuldigte er sich in einer ganzseitigen Anzeige im ‚Wall Street Journal‘ und schrieb, dass er „kein Nazi oder Antisemit“ sei und erklärte seine Liebe zum jüdischen Volk. Er führte sein Verhalten später auf eine schwere manische Episode Anfang 2025 zurück und sagte, er habe den Bezug zur Realität verloren und bereue zutiefst, was er gesagt und getan habe.

Melvin Benn, Geschäftsführer von Festival Republic, verteidigte noch kurz vor dem Verbot, Kanye im Line-up zu belassen. Er sagte, Kanyes frühere Aussagen seien für ihn „abscheulich“, argumentierte jedoch, dass die Musik des Rappers im Vereinigten Königreich bereits weit verbreitet verfügbar sei und er ein gesetzliches Recht habe, aufzutreten. Er fügte hinzu, dass Wireless Kanye keine Plattform biete, um politische Ansichten zu äußern, sondern lediglich, um Songs zu performen, die bereits von Millionen gestreamt werden. Er rief die Öffentlichkeit dazu auf, über den Wert von Vergebung nachzudenken, und sagte, dass es zu einer „verlorenen Tugend“ werde, Menschen eine zweite Chance zu geben, in einer zunehmend gespaltenen Welt.