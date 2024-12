"Medizin für meine Seele" Witziges Video aus dem Studio: Madonna kündigt neue Songs für 2025 an

Madonna meldet sich aus dem Studio. (smi/spot)

SpotOn News | 17.12.2024, 13:43 Uhr

Nach langer Wartezeit auf nächstes Album: Madonna verspricht ihren Fans neues Material. Dies tut sie mit einem lustigen Video aus dem Studio, in dem auch ihr Lebensgefährte und zwei ihrer Kinder vorbeischauen.

"Wer will 2025 neue Musik hören?", fragt Madonna (66) ihre Follower? Natürlich rein rhetorisch, denn die Antwort ihrer Fans dürfte klar sein. Die Queen of Pop veröffentlichte auf Instagram ein Video, das Impressionen aus dem Studio zeigt. Zu dem Clip schrieb Madonna, dass sie mit dem Produzenten Stuart Price (47) an neuem Material arbeitet.

Diese "letzten Monate", die Madonna im Studio verbrachte, bezeichnet sie als "Medizin für meine Seele". Denn: "Das Schreiben von Songs und das Musik machen ist der einzige Bereich, in dem ich niemanden um Erlaubnis bitten muss".

Besuch im Studio von Freund und Zwillingstöchtern

Das Video zeigt Madonna und Stuart Price beim Tanzen, Herumalbern oder dem Feilen an Songs. Madonna kritzelt in einen Block oder macht sich Notizen auf einem Laptop. Besuch bekommt die Sängerin auch. Ihre adoptieren Zwillingstöchter Estere und Stella (12) schauen genauso vorbei wie ihr Lebensgefährte Akeem Morris (28). Ihr Manager Guy Oseary (52) guckt gespielt ernst nach dem Rechten.

Neues musikalisches Material von Madonna bekommen Fans in dem Video aber nicht zu hören. Als Untermalung des Clips dient der Dance-Klassiker "Dirty Cash (Money Talks)" von The Adventures of Stevie V aus dem Jahr 1989.

Die "neue Musik", die Madonna für 2025 ankündigt, ist die erste seit über fünf Jahren. 2019 veröffentlichte sie ihr bisher letztes Album "Madame X". Mit Stuart Price hat Madonna schon oft zusammengearbeitet, vor allem für ihr Album "Confessions on a Dance Floor" von 2005.