US-Rapper Wiz Khalifa wollte bei seinem Auftritt auf einem rumänischen Festival aus alter Gewohnheit einen Joint rauchen. Dabei hatte er die Rechnung jedoch ohne die dortige Polizei gemacht.

Dass Wiz Khalifa (36) gerne mal einen Joint raucht, ist längst kein Geheimnis mehr. Nicht nur auf seinen Social-Media-Kanälen, sondern auch bei seinen Auftritten zelebriert er den Konsum von Marihuana öffentlich. Bei einem Konzert des Rappers auf dem "Beach, Please!"-Festival im rumänischen Costinești am vergangenen Wochenende ging das jedoch gehörig schief.

Weil Cannabis in Rumänien verboten ist, wurde der Musiker kurzerhand von der Polizei abgeführt. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen Wiz Khalifa zunächst beim Genuss eines Joints. Danach durfte er sein Set zwar zu Ende spielen, wurde aber anschließend noch auf der Bühne von Beamten festgenommen.

Inzwischen ist der Musiker wieder frei, wie er selbst auf seinem X-Account (ehemals Twitter) verriet. "Die Show gestern Abend war unglaublich. Ich wollte dem Land Rumänien gegenüber nicht respektlos sein, indem ich auf der Bühne rauchte", meldete er sich nach dem Vorfall auf dem Kurznachrichtendienst zu Wort. Die Polizisten hätten ihn "sehr respektvoll" behandelt und wieder gehen lassen. Aus seinem Fehler hat der Cannabis-Liebhaber offenbar gelernt: "Ich werde bald wiederkommen. Aber das nächste Mal ohne einen Riesen-Joint."

Last nights show was amazing. I didn’t mean any disrespect to the country of Romania by lighting up on stage. They were very respectful and let me go. I’ll be back soon. But without a big ass joint next time

— Taylor Gang World Leader (@wizkhalifa) July 14, 2024