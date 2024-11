Kein Platz zu Hause Wo bewahrt Prinzessin Kate ihre royalen Outfits auf?

Prinzessin Kate beweist schon seit Jahren, wie modebewusst sie ist. (dam/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 13:20 Uhr

Bei öffentlichen Auftritten beweist Prinzessin Kate stets ihr hervorragendes Modebewusstsein. Die glamourösen Roben der Ehefrau von Thronfolger Prinz William werden aber nicht in ihrem eigenen Kleiderschrank verstaut...

Als Ehefrau des zukünftigen Thronfolgers Großbritanniens erscheint Prinzessin Kate (42) bei königlichen Auftritten stets in atemberaubenden Roben. Diese sollen in dem überschaubaren Kleiderschrank im Zuhause der Prinzessin, dem Adelaide Cottage, keinen Platz finden. Wie "Daily Mail" berichtet, soll die Gattin von Prinz William (42) einen Großteil ihrer Kleidung deswegen auf Schloss Windsor aufbewahren. Laut der Zeitung hat sie bis heute ungefähr 200 Kleider, 100 Mäntel und 115 Paar Schuhe bei königlichen Auftritten getragen.

Manchmal Luxus, manchmal Stangenware

In den vergangenen Jahren entwickelte Kate sich zur waschechten Stilikone des britischen Königshauses. Dabei greift sie auch gerne auf Luxusmarken zurück. Vor allem Alexander McQueen (1969-2010), Emilia Wickstead (40), Jenny Packham (59) und Catherine Walker (1945-2010) sollen laut dem Blatt zu ihren Lieblingsdesignern gehören. Doch nicht nur Luxuslabels sind Bestandteil ihrer Garderobe. Auch Klamotten von der Stange, wie beispielsweise von Zara oder LK Bennett, finden sich in ihrem Kleiderschrank.

Prinzessin Kate und ihr heutiger Ehemann Prinz William (42) heirateten 2011 in der Westminster Abbey in London. Seither gehört sie zum britischen Königshaus. In den vergangenen Monaten zog sich die 42-Jährige aufgrund ihrer Krebsdiagnose weitestgehend zurück. Im Rahmen der diesjährigen "Trooping the Colour"-Parade oder anlässlich des Remembrance Day erschien sie jedoch wieder im Rampenlicht.