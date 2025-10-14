Stars Wohnen Dakota und Elle Fanning für ‚The Nightingale‘ wieder zusammen?

Dakota and Elle Fanning at Appropriate opening night Broadway after party - Getty - December 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2025, 18:00 Uhr

Dakota und Elle Fanning könnten während der Dreharbeiten zu 'The Nightingale' zusammenleben. Das Projekt ist der erste Film, in dem sie gemeinsam vor der Kamera stehen.

Die 31-jährige Schauspielerin und ihre 27-jährige jüngere Schwester beide arbeiten an der kommenden Verfilmung des gleichnamigen Zweite-Weltkriegs-Romans. Für die Geschwister ist es das erste Mal, dass sie gemeinsam vor der Kamera stehen, und sie sprechen derzeit über ihre Wohnsituation während des Drehs.

„Ich freue mich einfach auf das Gesamterlebnis, am Set und außerhalb“, sagte Dakota jetzt zu ‚Extra‘. „Wir haben in letzter Zeit darüber gesprochen: ‚Werden wir zusammenleben, wenn wir den Film drehen? Ist das gesund?‘ Das wäre es nicht, aber dann denken wir auch: ‚Es wäre so seltsam, es nicht zu tun.'“ Die ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Darstellerin glaubt auch, dass die Zusammenarbeit mit ihrer Schwester ihre Bindung „völlig unzerbrechlich“ machen wird. Sie fügte hinzu: „Es ist fast so, als würden wir dieses letzte kleine Stück von uns miteinander teilen – wie wir am Set sind und wie wir als Schauspielerinnen sind – und das miteinander zu teilen … Ich glaube, danach werden wir völlig unzerbrechlich sein.“

Dakota gab jedoch auch zu, dass sie darauf achten müsse, nicht in die Rolle der „rechthaberischen großen Schwester“ zu verfallen. Sie lachte: „Ich muss jetzt schon daran arbeiten, am Set nicht die herrische große Schwester zu sein. Ich habe schon darüber nachgedacht. Ich muss sie so behandeln, wie ich jeden anderen auch behandeln würde.“

Elle hatte Dakota zuvor als ihre „beste Freundin“ beschrieben, an die sie sich bei allem wendet – besonders jetzt, da sie gemeinsam beruflich aktiv sind. Sie sagte 2024 zu ‚Extra‘: „Ich verlasse mich am meisten auf sie. Sie ist meine beste Freundin, meine Nummer eins, die Person, zu der ich mit allem gehe – für jeden Rat, für alles. Ich bin sehr glücklich, eine Schwester wie sie zu haben.“