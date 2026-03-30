Musik Wu-Tang-Clan-Fans erhalten Rückerstattungen

RZA and Ghostface Killah of Wu Tang Clan at O2 arena in London - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 18:00 Uhr

Wu-Tang-Clan-Fans erhalten Rückerstattungen, nachdem wichtige Mitglieder bei Abschiedstour fehlen.

Fans des Wu-Tang Clan haben Rückerstattungen angeboten bekommen, nachdem mehrere Mitglieder bei der als komplette Abschiedstour angekündigten Konzertreihe fehlten.

Die legendäre Hip-Hop-Gruppe trat am 25. März im Brisbane Entertainment Centre auf. Allerdings nicht in vollständiger Besetzung, obwohl im Vorfeld angekündigt worden war, dass „alle Mitglieder“ auf der Bühne stehen würden. Method Man, Raekwon, Cappadonna und Young Dirty Bastard fehlten bei der Show. Auf der Bühne standen stattdessen RZA, GZA, Ghostface Killah, Masta Killa, Inspectah Deck und U-God. Als die Tour im Oktober 2025 angekündigt wurde, war sie von der Gruppe sowie den Veranstaltern als „letzte“ Australien-Tour mit „allen Mitgliedern“ beworben worden.

Vor Tourstart erklärte die Gruppe auf Instagram, dass Method Man nicht teilnehmen werde. Zu den weiteren fehlenden Mitgliedern gab es jedoch keine Updates, auch nicht für die Konzerte in Melbourne und Sydney. Der Ticketanbieter bot daraufhin Rückerstattungen an und erklärte: „Wir möchten die Fans darauf hinweisen, dass aufgrund unvorhergesehener Umstände einige Mitglieder nicht an den verbleibenden Tourterminen teilnehmen können. Der Wu-Tang Clan wird dennoch auftreten und all das bieten, was sie zu einer der ikonischsten Live-Acts der Hip-Hop-Geschichte gemacht hat.“

Der Wu-Tang Clan wurde 1992 gegründet und sorgte bereits ein Jahr später mit seinem Debütalbum ‚Enter the Wu-Tang (36 Chambers)‘ für Aufsehen. Der Nachfolger ‚Wu-Tang Forever‘ (1997) erreichte Platz eins der US-Charts sowie Spitzenpositionen in Großbritannien, Kanada und Neuseeland. Zuletzt war die Gruppe im Mai 2023 gemeinsam mit Nas auf der ‚NY State of Mind‘-Tour in Australien unterwegs. Erst im vergangenen Monat trauerte die Gruppe um ihren Executive Producer Oliver „Power“ Grant, der im Alter von 52 Jahren verstarb und eine zentrale Rolle für Musik und Geschäftsimperium des Wu-Tang Clan spielte. Die Band schrieb auf Instagram: „Rest in Power, Power.“ Method Man teilte ein gemeinsames Foto und schrieb: „Ich bin nicht okay.“ Raekwon ergänzte: „Wir waren überall – jetzt bist du überall.“ Und GZA sagte: „Ohne ihn hätten wir das nicht geschafft. Sein Tod ist ein großer Verlust für uns alle.“