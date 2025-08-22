Stars Wurde Hulk Hogan zum Opfer eines ärztlichen Kunstfehlers?

Hulk Hogan made an appearance at 2014 New York Comic Con - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2025, 14:00 Uhr

Der Wrestling-Star starb im vergangenen Monat. Seitdem kursieren Verschwörungstheorien über seinen Tod.

Hulk Hogans Tod könnte auf einen medizinischen Kunstfehler zurückzuführen sein.

Die Wrestling-Legende verstarb letzten Monat überraschend im Alter von 71 Jahren. Nun hat Hogans Ehefrau Sky Daly bestätigt, dass bei einer Operation kurz vor seinem Tod der Zwerchfellnerv des Stars, der für das Ein- und Ausatmen durch Bewegung des Zwerchfells verantwortlich ist, geschädigt wurde. Gegenüber ‚TMZ Sports‘ erklärte sie, dass eine Obduktion durchgeführt wurde, sie jedoch die Ergebnisse nicht öffentlich machen wolle. Sie bestätigte außerdem, dass Hulks Leichnam noch nicht eingeäschert worden ist. Der Polizeibericht der Polizei von Clearwater über den Notruf-Einsatz soll derzeit unter Verschluss sein. Insider berichten jedoch, dass ein Ergotherapeut anwesend war, als Hulk zu atmen aufhörte. Dieser soll den eintreffenden Einsatzkräften gesagt haben, Hulk sei Opfer eines ärztlichen Fehlers geworden, da bei einer Operation sein Zwerchfellnerv durchtrennt worden sei. Laut den Informanten sollen sich die Polizeibeamten vor Ort über die Aussagen des Therapeuten unterhalten haben. Diese Gespräche wurden mit Bodycams aufgezeichnet. Die Polizei erklärte, dass die Ermittlungen zum Tod des Stars aus ‚Suburban Commando‘ weiterhin laufen: „Wir stehen in Kontakt mit Familienmitgliedern, darunter seinem Sohn Nick und seiner Tochter Brooke. Die besondere Natur dieses Falls macht es notwendig, mehrere Zeugen zu befragen und medizinische Unterlagen von verschiedenen Stellen einzuholen. Unsere Ermittler sind noch dabei. All das braucht Zeit. Die Familie Hogan zeigt sich dankbar für unsere Bemühungen und unsere Kommunikation mit ihnen.“

Nach dieser Entwicklung forderte Brooke Hogan, die entfremdete Tochter des Wrestling-Stars, vehement die Veröffentlichung der Bodycam-Aufnahmen der Polizei. Auf Instagram schrieb sie: „FAKT: Ich habe zu hundert Prozent glaubwürdige Anrufe von Fachleuten erhalten, von Polizeibeamten bis hin zu Pflegepersonal, die angeblich an dem Tag bei meinem Vater waren, als er starb. Sie sagten mir, ich müsse die Bodycam-Aufnahmen und die 911-Notrufe sehen, weil sie Informationen enthalten könnten, die den bekannten Verlauf der Geschichte verändern könnten. Diese Fachleute sind so überzeugt von dem, was sie gesehen haben, dass sie mich weiterhin kontaktieren und drängen, nach Antworten zu suchen. Sie riskieren buchstäblich ihre Karriere, um das Richtige zu tun.“ Brooke weiter: „Ich weiß nicht, ob diese Personen ihre Aussagen auch dem Rechtsmedizinischen Institut gemeldet haben. Und falls ja, weiß ich nicht, warum das nicht berücksichtigt wurde.“

Sky Daly hatte sich zuvor bereits gegen Verschwörungstheorien rund um Hogans Tod ausgesprochen. Sie forderte Fans zur Geduld auf und kritisierte „irreführende Medienberichte, erstellt von anonymen KI-Accounts und Menschen, die nicht nah genug dran waren, um wirklich zu wissen, was passiert ist.“