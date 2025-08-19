Stars WWE-Stars Naomi und Jimmy Uso: Sie erwarten ihr erstes Baby!

WWE superstars Naomi and Jimmy Uso at Emmy event - Avalon - June 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 11:00 Uhr

Das Paar erwartet ihr erstes Baby.

Die WWE-Stars Naomi und Jimmy Uso erwarten ihr erstes gemeinsames Baby.

Das Wrestling-Paar gab bekannt, dass die 37-jährige Naomi ihr erstes Baby erwartet, als sie live vor Publikum bei ‚Monday Night Raw‘ auf Netflix auftrat.

Die Ankündigung erfolgte in einem Vorschauclip für Stephanie McMahons ‚What’s Your Story?‘-Podcast. Jimmy verriet: „Seid vorsichtig, denn es ist ein Baby an Bord!“ Woraufhin Naomi hinzufügte: „Ich bin schwanger und bekomme ein Baby!“ Zurück in der Arena in Philadelphia erhielt die WWE-Weltmeisterin der Frauen stehende Ovationen vom tobenden Publikum. Sie schlüpfte zurück in ihre Rolle, beharrte darauf, dass sie das Gold, das sie schließlich doch abgab, nicht hergeben würde, und forderte ihren Onscreen-Boss Adam Pearrce dazu auf, den Ring zu verlassen. Das Publikum jubelte „Baby Uso“, bevor Naomi versprach, in neun Monaten wieder zurück zu sein, um es in der Frauen-Division mit den Heffers aufzunehmen. In einer vollständigen Version des Podcasts bestätigte die Wrestlerin, dass sie in der siebten Woche schwanger sei. Sie erfuhr es am 10. August, einen Tag bevor sie von ‚Monday Night Raw‘ abgesetzt wurde.