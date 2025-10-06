Film ‚X-Men‘-Ikone Famke Janssen über Rückkehr ihrer Co-Stars in ‚Avengers: Doomsday‘

Bang Showbiz | 06.10.2025, 14:00 Uhr

Famke Janssen ist „wirklich gespannt darauf“, ihre ehemaligen ‚X-Men‘-Co-Stars in ‚Avengers: Doomsday‘ wiederzusehen.

Die 60-jährige Schauspielerin spielte Jean Grey in der ‚X-Men‘-Reihe von 20th Century Studios, und obwohl sie im kommenden Blockbuster des Marvel Cinematic Universe (MCU) nicht zu sehen sein wird, kann Janssen es kaum erwarten, ihre früheren Kollegen wieder in Aktion zu erleben.

Im Gespräch mit ‚Screen Rant‘ darüber, wie ‚Avengers: Doomsday‘ das Erbe der ‚X-Men‘-Filme ehren werde, sagte die ‚Amsterdam Empire‘-Darstellerin: „Um ehrlich zu sein, ich kenne die Handlung wirklich nicht, also bin ich mir nicht sicher. Es ist nicht meine Welt, es war nie wirklich meine Welt, diese ganze Comicwelt. Ich sollte es inzwischen wissen, ich war lange genug dabei.“ Im neuen Film wird allerdings nicht zu sehen sein, weshalb sie wie die Fans auch ganz gespannt auf das fertige Produkt ist: „Ich bin wirklich gespannt, wenn der Film herauskommt. Genau wie alle anderen werde ich dann herausfinden, was diese Handlungsstränge sind und wie am Ende alles geworden ist.“

Janssen fügte hinzu, die ‚X-Men‘-Filme seien „großartige Filme gewesen, an denen man teilhaben konnte“, und sie hätten „so viele gute Dinge“ für ihre Karriere getan. Sie betonte: „Es ist erstaunlich, dass ich über all diese Jahre diese Franchises hatte, wie ‚X-Men‘, oder ‚Taken‘ in drei Filmen, oder die Netflix-Serie ‚Hemlock Grove‘ über drei Staffeln, oder ‚Amsterdam Empire‘ und einen Bond-Film [‚GoldenEye‘].“ Es sei großartig, Teil davon zu sein, und auch die ständige Abwechslung funktioniert für die Schauspielerin sehr gut. „Ich bin wirklich nicht gut darin, irgendetwas zu wiederholen.“

‚Avengers: Doomsday‘ bringt ‚X-Men‘-Ikonen wie Sir Patrick Stewart (Professor X), Sir Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Beast), Alan Cumming (Nightcrawler), Channing Tatum (Gambit), James Marsden (Cyclops) und Rebecca Romijn (Mystique) zurück. Außerdem sind Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Captain America), Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (James „Bucky“ Barnes), Wyatt Russell (U.S. Agent) und Lewis Pullman (Sentry) bestätigt. Das ‚Fantastic Four‘-Team aus Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (The Human Torch) und Ebon Moss-Bachrach (The Thing) macht den Cast komplett.

‚Avengers: Doomsday‘ wird inszeniert von den ‚Avengers: Endgame‘-Regisseuren Joe und Anthony Russo und ist für den 18. Dezember 2026 angekündigt.