Stars Nick Jonas spielt in Netflix-Romcom mit

Nick Jonas - Red Sea International Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 18:00 Uhr

Nick Jonas wurde für eine neue Netflix-Romcom gecastet.

Der 33-jährige Star hat für einen noch unbetitelten Film von Regisseur Ari Sandel und Drehbuchautorin Tamara Chestna unterschrieben, deren frühere Arbeiten ‚Something from Tiffany’s‘ und ‚Moxie‘ umfassen. Der Film folgt einem ewigen Junggesellen, dessen unbeschwertes Leben sich verändert, als er unerwartet das kleine Kind seines Cousins großziehen muss. Gerade als er beginnt, sich an das Elternsein zu gewöhnen, taucht die Patentante des Kindes auf, um das Sorgerecht zu beanspruchen – und was folgt, ist eine Liebesgeschichte, mit der keiner von beiden gerechnet hat.

Steve Barnett produziert den Film für Monarch Media zusammen mit Mark Ross für Lincoln Road Films sowie Spencer Berman und Jonas für Powered by Jonas und Chestna. Alan Powell und Vicky Patel fungieren als ausführende Produzenten für Monarch.

Nick wird demnächst außerdem an der Seite von Paul Rudd im kommenden Film ‚Power Ballad‘ zu sehen sein. Er erklärte kürzlich, dass er zugestimmt habe, Danny zu spielen – „ein ehemaliger Boyband-Star, der zum Solo-Künstler wird und versucht, sich selbst zu finden“ – weil es Parallelen zu seinem eigenen Leben gibt. Der Star, der mit seinen älteren Brüdern Joe Jonas und Kevin Jonas als Jonas Brothers berühmt wurde, sagte beim SXSW-Festival im letzten Monat: „Abgesehen von den offensichtlicheren Themen … hat mich besonders die Idee angesprochen, wie oft ich als Songwriter in Räumen war, in denen es in die eine oder andere Richtung hätte gehen können – Erfolg und Misserfolg und alles dazwischen – und Momente, in denen dein Charakter infrage gestellt wird.“

‚Power Ballad‘ zeigt, wie Nicks Figur einen Song vom Hochzeitssänger Rick Power (Rudd) stiehlt. Der ‚Jealous‘-Hitmacher erklärte, dass er erlebt hat, wie andere in der Musikindustrie Freundschaften für den Erfolg opfern. Er sagte: „Nachdem ich über 20 Jahre in diesem Geschäft bin, ist es verrückt zu sehen, wie viele Menschen diesen Weg gegangen sind – manche kommen mit Erfolg auf der anderen Seite an und haben ihre Freunde noch um sich, und andere kommen mit Erfolg heraus und verlieren jeden in ihrem Leben.“

Rudd erklärte derweil, dass er bei dem Film zugesagt habe, weil er ein „riesiger Musikfan“ sei. Er sagte: „Das ist jemand, der einen echten Wunsch hat, etwas zu tun und sich auszudrücken, und einen Traum hat. Er hat Enttäuschungen erlebt. Das sind Dinge, mit denen man sich sehr gut identifizieren kann, also bedeutet mir die Figur wirklich etwas.“