Film Ian McKellen: Er hat Michaela Coels Arbeitsweise als Schauspielerin geprägt

Michaela Coel - October 2023 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 14:00 Uhr

Seit ihrer Zusammenarbeit mit Sir Ian McKellen bei ‚The Christophers‘ ist Michaela Coel viel kritischer gegenüber Drehbüchern geworden.

Die 38-jährige Schauspielerin spielt an der Seite des legendären ‚Herr der Ringe‘-Darstellers in dem neuen Film von Steven Soderbergh und war beeindruckt davon, wie McKellen das von Ed Solomon verfasste Drehbuch „unter die Lupe nahm“.

Coel – die die gefeierte TV-Serie ‚I May Destroy You‘ verfasste – erzählte ‚Collider‘: „Er nimmt ein Drehbuch auf eine Weise unter die Lupe, wie ich es noch nie gesehen oder selbst getan habe. Er hat mich ermutigt, Fragen zu stellen. Ich erinnere mich, wie ich einfach nur dasaß und zusah, wie er Ed fragte: ‚Was bedeutet das?‘ ‚Was bedeutet das?‘ Dann sagte er: ‚Michaela, ergibt das für dich Sinn?‘ Und ich dachte mir: ‚ Oh! Äh, lass mich nachdenken. Lass mich vielleicht mal mein Gehirn einschalten.'“ Sie fügte hinzu: „Ich glaube, ich vertraue einfach dem Geschriebenen, und eigentlich hilft es einem Autor manchmal, wenn man das nicht tut, wenn man es irgendwie hinterfragt. Es hilft uns als Autoren, das Drehbuch noch besser zu machen, denn Drehbücher lassen sich immer verbessern. Ich habe von Ian gelernt, dass wir dem Autor wirklich helfen können, indem wir Fragen stellen. Ich hätte nie gedacht, dass das meine Aufgabe als Schauspielerin ist, aber eigentlich ist es in Ordnung, manchmal Fragen zu stellen.“

Im Mittelpunkt von ‚The Christophers‘ steht der alternde Maler Julian Sklar (McKellen), der die Assistentin Lori Butler (Coel) engagiert, um seine Werke zu veräußern.