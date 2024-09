Mit künstlichen Achselhaaren und Tattoos XXL-Achselhaare: Halle Berry zeigt Verwandlung zu „Never Let Go“-Rolle

Halle Berry hat für ihren aktuellen Thriller "Never Let Go" einiges über sich ergehen lassen. (ae/spot)

SpotOn News | 29.09.2024, 14:45 Uhr

Es sei eine der "komplexesten Figuren", die sie je gespielt habe: Die Darstellung der Momma im Thriller "Never Let Go" stellte für Halle Berry auf vielen Ebenen eine große Herausforderung dar. Den Prozess der Verwandlung hinter den Kulissen hat sie jetzt auf Instagram gezeigt.

Halle Berry (58) musste sich für ihren aktuellen Thrillerstreifen "Never Let Go – Lass niemals los" ganz schön verwandeln. Schließlich spielt sie darin eine Frau, die sich zusammen mit ihren Zwillingssöhnen Samuel und Nolan in eine abgelegene Hütte im Wald zurückgezogen hat und zusehends verwildert. Auf ihrem Instagram-Account gewährte Berry nun einen Einblick in die Transformation zu ihrer Figur Momma – einschließlich künstlicher Achselbehaarung.

Video News

Halle Berry scherzt mit ihrer Maskenbildnerin

"Momma in the Making", schreib sie am 28. September zu einigen Fotos und Clips. Das sei "eine der komplexesten Figuren, die ich je verkörpern durfte". Für ihre Rolle waren etwa falsche Tattoos und Achselhaare erforderlich.

Im ersten Clip des Postings sieht man Halle Berry neben der Maskenbildnerin Norma Patton-Lowin sitzen, die mit ihr lachte, als die beiden einen Blick auf die künstlichen Achselhaare warfen. "Also, was ist hier los, Norma?", fragte Berry Patton-Lowin. "Was hast du gemacht? Was hast du da gemacht, Norma?" Nachdem die Maskenbildnerin mit Berry über "die Dinge, die ich mit dir tue" gelacht hatte, zeigte die Schauspielerin auch ihre korrigierten Augenbrauen und einige realistisch aussehende Tattoos, die ihr für die Dreharbeiten aufgetragen wurden. "Danke, Halle, dass ich dich für deine Figur an deine Grenzen bringen durfte! Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten und Momma zu erschaffen", kommentierte die Maskenbildnerin.

Zudem postete sich Berry mit blonden Haaren und einem Jeansoberteil, ein Oben-ohne-Spiegel-Selfie und die klatschende Crew.

Film stellte sie vor große Herausforderungen

Im April sprach Halle Berry auf der CinemaCon über den Film und verriet, dass sie "ein bisschen Method Acting" anwenden musste, um in die Rolle zu kommen. Sie erzählte damals, dass ihre Rolle in dem Horrorfilm "im Wald Käfer und Frösche – rohe Frösche – aß" und dass sie "ein Eichhörnchen richtig häuten musste". Das habe für sie eine "gewaltige Herausforderung" dargestellt. Tiere sollen dafür aber nicht zu Schaden gekommen sein: Laut "People" soll die Tierschutzorganisation PETA bestätigt haben, dass Regisseur Alexandre Aja (46) bei der Produktion nur realistisch aussehende Requisiten verwendet hat.

"Never Let Go" ist vor wenigen Tagen in den Kinos angelaufen. Darin kämpfen die nach einer Apokalypse noch lebenden Menschen Tag für Tag um ihren Fortbestand. Momma hat für sich und ihre Kinder strenge Regeln aufgestellt, damit sie im Wald überleben können. Doch irgendwann glaubt einer der Jungen nicht mehr an die Warnungen…