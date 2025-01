Stars Yeliz Koc: Sie und Jannik Kontalis feiern ihr Liebes-Comeback

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2025, 12:00 Uhr

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (28) haben verkündet, dass sie wieder ein Paar sind.

Das prominente On-off-Paar feiert sein Liebes-Comeback, nachdem sich die Stars im Jahr 2023 trennten und sich daraufhin einen anschließenden Rosenkrieg lieferten.

Die Prominenten kündigten jetzt nach wochenlangen Andeutungen an, dass sie wieder zusammen sind. Yeliz und Jannik bestätigten in einem Interview mit RTL: „Wir sind wieder ein Paar.“ Koc habe trotz ihrer Trennung gewusst, dass sie und der ,Make Love, Fake Love‘-Gewinner zusammen glücklich werden können. Die Mutter der kleinen Snow Elanie Koc (3) verriet: „Ich wusste eigentlich immer, dass Janniks Herz mir gehört.” Kontalis betonte, dass auch er während ihrer Trennung oft an Yeliz gedacht habe. Die Reality-Stars teilen beide die gleichen Vorstellungen vom Leben. Die ehemalige Partnerin von Jimmy Blue Ochsenknecht (33) fügte hinzu: „Wir haben halt die gleichen Vorstellungen vom Leben und von der Zukunft.“ Für Jannik spreche insbesondere, dass er eine gute Bindung zu Kocs Tochter aufgebaut habe: „Er hat ja alles gemacht, als wäre es sein Kind. Das kann auch nicht jeder.” Yeliz bereitet sich aktuell darauf vor, in ihrem Traumformat, dem diesjährigen ,Dschungelcamp‘, mit dabei zu sein. Die Prominente hatte ihre Teilnahme in dem Reality-TV-Format zuvor auf ihrem Account auf Instagram bestätigt.