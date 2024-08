Musik Yungblud: Arbeit an seinem neuen Album

Yungblud - UK Launch Of Gin and Juice By Dre And Snoop 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 14:00 Uhr

Yungblud verriet, dass er sein neues Album so aufnimmt, als wäre es das letzte, das er jemals machen wird.

Der ‚Fleabag‘-Hitmacher hat sich dazu entschieden, seine Musik nicht mehr vom Genre diktieren zu lassen und will, dass seine Fans beim Hören der Musik in seine „Seele“ blicken können.

Der Musiker erklärte in einem Gespräch mit Fearne Cotton im ‚Happy Place‘-Podcast: „Ich gehe mein nächstes Album beinahe so an, als würde ich sagen: ‚Wenn ich jetzt sterbe, welches Album will ich hinterlassen? Unabhängig von dem Genre, ist es cool, wird es 150.000 Menschen bewegen?‘ Ich habe das buchstäblich einfach aus dem Fenster geworfen und fragte mich, was meine Seele sagen möchte?” Der 27-jährige Sänger, dessen bürgerlicher Name Dom Harrison ist, enthüllte, dass sein Debüt ‚You Need To Exist‘ ihm die Aufnahmen zu seinem neuen Album „erleichtert“ hätten. Der Künstler fügte hinzu: „Dass ich das dieses Jahr getan habe, das hat mir zudem sehr dabei geholfen, mein nächstes Album zu schreiben, denn es ist so, als hätte mir dieses Buch beinahe dabei geholfen, mein nächstes Album zu schreiben, denn es war irgendwie so, als ob man sich gedacht hat, sch*** drauf, jemandes Seele auf einer Platte, in einem Gemälde, in einem Buch oder in einem Drehbuch festgehalten, das ist der Moment, in dem es echt die Zeit überdauert, denn jeder von uns hat eine Seele, und nur sehr wenige von uns lassen sie die Welt sehen.” Yungbluds letztes Studioalbum war seine selbstbetitelte LP von 2022.